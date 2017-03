Soldat på P7 sparkas efter en koppleridom

REVINGE När den 33-årige soldaten vid Södra skånska regementet P7 dömdes för koppleri reagerade försvarsmakten direkt och sparkade honom från hans anställning.

– Domen för koppleri visar att soldaten har agerat otillbörligt mot en kvinna helt i strid mot Försvarsmakten värdegrund. Mot den bakgrunden har vi inte ett fortsatt förtroende för den anställde, skriver Personalansvarsnämnden i sitt beslut.

Kopplerihistorien tar sin början hösten 2011 när soldaten var 28 år och fick kontakt med en då 16-årig tjej via Internet.

Mannen bodde i Malmö och tjejen i Göteborg men de träffades då och då och hade en sexuell relation fram till våren 2013, då förhållandet bröts.

Samtidigt fortsatte de att ha kontakt via sms och olika sociala medier. Redan när de hade en relation pratade den försvarsanställde om att han ville att hon skulle ha sex med andra män och sen skicka bilder från sexakterna till honom, vilket också skedde.

Bara några dagar efteråt föreslog mannen även att den unga kvinnan skulle ta betalt för att ha sex med andra.

Men det var först när relationen var avslutad 2013, som mannen skickade en länk till ”rosa sidorna”, där hon kunde lägga upp en annons för att sälja sex.

Han gav förslag hur hon kunde ha kontakt med kunderna, bland annat genom att köpa en telefon med ett kontantkort.

Vid rättegången framkom det att den unga kvinnan i maj 2013 hade en dålig självkänsla, att mannen utgjorde ”det enda ljuset i hennes liv” och att hon gjorde ”allt för honom”.

När hon prostituerade sig hade hon hela tiden kontakt med 30-åringen som tyckte ”att det var porrigt att hon sålde sig”. Däremot ville han inte ta del av de pengarna som hon tjänade under perioden maj till december 2013, vilket åtalet omfattade.

Vid rättegången berättade mannen att han inte förstod först att hon sålde sin kropp och att han senare gav henne råd på grund av hennes säkerhet.

När mannen greps sa han dock saker som att ”hon var så kär ibland att hon var villig att göra vad som helst”, vilket polisen tolkade som att han hade en stor påverkan på henne.

Göteborgs tingsrätt ansåg därför att mannens instruktioner om hur hon skulle gå tillväga, hans kommenterar när hon sålde sig plus en omfattande chattkonversation är bevis för koppleri.

I tingsrätten dömdes mannen för koppleri under ett halvår till villkorlig dom och femtio timmars samhällstjänst medan Hovrätten för Västra Sverige ändrade perioden för koppleriet till bara under en vecka i maj 2013.

Påföljden blev som tidigare men rätten tog bort skadeståndskravet för kränkning på grund av att den försvarsanställde riskerade att avskedas vid en fällande dom.

Så blev också fallet. Försvarets personalnämnd tar då också hänsyn till att 33-åringen fick ett strafföreläggande för brott mot vapenlagen med påföljden dagsböter i april 2015.

När husrannsakan gjordes hemma hos mannen i Malmö då han misstänktes för koppleri hittade nämligen 80 patroner. Det tolkar Säkerhetstjänsten vid P7 som att mannen hade missat att genomföra visitationen på ett korrekt sätt när han tog ammunitionen.