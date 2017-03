Polis sköt ihjäl man på flygplats i Paris

Polisen har nu på lördagsmorgonen skjutit ihjäl en man på Paris flygplats Orly, efter att han försökt ta vapnet från en soldat, rapporterar franska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP.

Dramat ledde till evakuering av en av terminalerna på flygplatsen Orly under lördagsmorgonen.

Ingen annan person ska ha skadats, uppger AFP.

Mannen ska ha flytt in i en affär innan han dödades, säger en talesman för inrikesdepartementet.

Det är oklart om han då fått med sig vapnet eller inte.

En polis uppger för BFMTV att de kontrollerar alla personer som evakueras för att se om mannen haft någon medhjälpare.

All flygtrafik från flygplatsen har stoppats efter skottlossningen.