Lysande framtidsplaner för trivsel och trygghet

STAFFANSTORP Staffanstorps kommun kan få ett lyft i fråga om belysning och dekorationer, framför allt till jul men även under resten av året.

Säsongsdekorationer och julbelysning är uppskattade inslag i utemiljön som hjälper till att skapa julstämning och trivsel både dag- och kvällstid.

Tekniska nämnden i Staffanstorp har tagit fasta på detta och ger tekniska enheten i uppdrag att se över kommunens säsongsdekorationer och julbelysning och sedan återkomma med ett förslag till hur dessa kan utökas och förbättras.

Belysning till jul och dekorationer under resten av året är ett sätt för kommunen att ge tillbaka till både medborgarna och till kommunens besökare, menar man.

– Det visar att vi är en kommun som bryr sig om utemiljön samt ett tecken på att platserna är väl omhändertagna.

Att en plats temporärt byter utseende skapar uppståndelse och känslan av att något nytt händer. Det lockar ut människor att uppleva vilket i sin tur ger ett folkliv. Detta kan i sin tur bidra till ökad trygghet, påpekas också i nämndens skrivning.

Det finns således flera anledningar att aktivt arbeta med säsongsdekorationer och julbelysning och möjligheterna är många.



I dag har Staffanstorp julbelysning i träd och granar. Granarna är uppe till tjugondag Knut medan träden är tända fram till i februari.

Den senaste julhelgen fanns ljusslingor i kastanjen i rondellen Valhallavägen/Norra Lundavägen, slingor även i eken vid hållplats Storgatan samt i träd mellan Kastanjevägen och Malmövägen och i lönnen vid Lommavägen.

I Hjärup fanns slingor i tre körsbärsträd vid stationen i Hjärup. I Staffanstorp även stjärnor utmed Valhallavägen och Storgatan, julgranar på torget vid rådhuset och även i Kyrkheddinge.

Men en del behöver fixas. Belysningen i trädet mellan Kastanjevägen och Malmövägen är sönder och behöver tas ner i år. Även belysningen vid Hjärups station är i dåligt skick men kan kanske klara sig fram till det är dags att flytta den 2018.

På Torget har det varit mycket skadegörelse på granen både denna senaste vinter och även tidigare år.

Att både belysning och dekorationer ser hela och snygga ut är viktigt, annars ger det ett ovårdat och otryggt intryck, understryker nämnden.

Jul- och vinterdekorationer ska ses över och ett beslut om hur man ska arbeta med dessa framöver och förbättra krävs. Nämnden vill ta fram en bra och hållbar strategi som ger mervärde till tätorterna.

Några förslag är att i centrum skapa julstämning genom att sätta belysning i träden på torget. Juldekorationer av olika slag som granpaketen som funnits här tidigare, liksom mindre granar utan belysning är andra ideer.

Det skulle kunna ersätta den belysta granen. Genom olika mindre juldekorationer skulle det också bli mer variation varje år.

Enligt nämnden är det ofta mindre skadegörelse på belysta träd än på gran med ljus.

Därför är det mer vunnet med ljus i träden och denna belysning kan också sitta kvar längre.

Träden på torget skulle kunna tändas även under andra evenemang som sker under året. Belysning och dekorationer uppskattas på platser där många rör sig och därför kan man tänka sig såväl effektbelysning som andra dekorationer under olika delar av året. Både som fasta och tillfälliga attraktioner.