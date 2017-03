Lugn och lång väntan på Idoluttagning i Malmö

Fullsatt på Slagthuset i väntan på att få komma in till Idoljuryn.

MALMÖ De första började köa vid midnatt och vid niotiden på lördagsmorgonen var det dags för insläpp i Slagthusets foajé för att fortsätta - köandet.

– Jag vaknade tidigt i morse och då bestämde jag mig för att vara med i Idoluttagningen, berättar Gustav Borgström från Malmö.

Han står ungefär i mitten av kön med sin gitarr på ryggen.

– Jag vaknade klockan 06.20 och fick ett infall att jag skulle gå hit. Jag var här klockan 07.45 och det var litet kallt innan vi blev insläppta, berättar han.

– Jag har tänkt på det här många gånger men det har aldrig blivit av. Jag vill gärna jobba med musik.

När det hunnit bli hans tur att gå in till juryn ska han framföra Knocking on heavens door av Bob Dylan.

En publikvärd uppskattar att cirka 500 personer befinner sig på Slagthuset under lördagsförmiddagen. Först får deltagarna köa till ett bord där de får en nummerlapp. Sedan är det bara att sätta sig ner och vänta och åter vänta.

– Jag råkade sätta min numerlapp upp och ner, skrattar Linnéa Larsson som kommer från Lerberget. Det säger nog en hel del om hur jag är.

Hon sitter och väntar tillsammans med sin mamma och sin bästis.

– Jag har lagt på bilen till klockan halvsju imorgon bitti, skrattar mamma Mia Larsson. Vi har ingen aning om hur länge vi får sitta här. Matsäck har vi med oss.

Linnéa Larsson är inte nervös. Även hon har en gitarr med sig.



– Jag har en speciell röst och tycker att jag sticker ut. Jag vill beröra med mitt framträdande och min låt som jag ska framföra är annorlunda jämfört med många andras.

Längst fram står programledaren Pär Lernström och ”påar” ett inslag om stämningen vid Idolaudition i Malmö. Allting känns mycket avslappnat. TV4 gör också intervjuer med dem som står i kön och de som sitter och väntar på att få träffa juryn.

Sofie Håkansson från Sjöbo är bland de första som kommer att få träffa juryn som under den här säsongen består av Nikki Amini, Anders Bagge, Alexander Kronlund och Kishti Tomita.

– Det här är första gången som jag kommit så långt att jag fick en lapp på magen. Jag började köa 2008 men gav upp.

Hon arbetar som socionom och älskar musik. Sofie Håkansson har dragit på sig ett par guldbyxor som matchar den tolvsträngade gitarren.

– Musiken är min ledstjärna och den finns med i allt jag gör. Jag har spelat in låtar med min producent och nu hoppas jag givetvis att juryn ska fastna för mig.

Hon ska framföra Taking back my love av Enrique Iglesias.

När Idol börjar sändas i höst blir det för den 13:e säsongen. Tre auditions återstår, i Stockholm, Skellefteå och Jönköping. Uttagningen i Göteborg är redan avklarad.