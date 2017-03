Inflytande i fokus för årets Buff

Pris till unga skådespelare, Buff som filmdistrubutörer och festivalfilmvisning på skånska sjukhus. När 34:e upplagan av Buff, Malmös internationella filmfestival för barn och unga, drar i gång på måndag 20 mars är det med många nyheter – och massor av film

– Vi har rekordmånga filmer och gäster i år, säger Buffs festivalchef Julia Jarl nöjt.

Julia Jarl och Daniel Lundquist om …

… det är någon av årets filmer som de känner speciellt för?

Julia Jarl: ”Hunt for the wilderpeople från Nya Zeeland som jag såg på en festival i Tyskland. Den är regisserad av Taika Waititi och ett helt fantastiskt lyckopiller som man bara måste se på bioduken. Sam Neil spelar en butter morbror som tvingas följa med en pojke på äventyr i vildmarken. Den är verkligen sevärd. Och så brasilianska California som är så häftig med härlig musik och som utspelas på 80-talet.”

Daniel Lundquist: ”Allt är bra förstås, men jag tycker mycket om den tyska dokumentärfilmen Not without us. Det är inte så ofta vi visar långfilmsdokumentärer och den här så bra. Man möter 15 barn från olika delar av världen som alla berättar om sin vardag. Det är fantastiskt gripande och det ska bli kul att se den med barnpublik. Det är så många fina scener och bra citat och vissa saker är helt fruktansvärda som en tjej från Indien som växer upp i ett Red Light-område och en tjej från Elefenbenskusten som arbetar på ett kakaofält men aldrig någonsin har smakat choklad. Sedan är också isländska Heartstone fantastisk. Julia beskrev den så bra som en Brokeback Mountain för unga. Den är verkligen en typisk Buff-film.

Buff 2017: I år pågår Buff från 20 till 25 mars på biograferna Filmstaden, Panora och Spegeln i Malmö. Hela programmet finns på www.buff.se