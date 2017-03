Bussförare slå larm: Vi ska inte behöva dö i tjänsten

HÖRBY/Skåne Kritiken mot de nya dubbeldäckarna i Skåne fortsätter. Nu slår chaufförerna larm och säger att det kan vara farligt åka med bussarna i blåst och halka. Oron är stor för att en allvarlig olycka ska inträffa.

– Bussarna är kopiöst dumt byggda. De är flotta att titta på, men har inte på vägarna att göra. De är extremt vindkänsliga, säger en av chaufförerna.

De nya flotta dubbeldäckarna började rulla på de skånska vägarna i mitten av december i fjol. De trafikerar linjerna Skåneexpressen 1 och 2 på E22 mellan Malmö, Lund, Hörby och Kristianstad.

Men det har varit stora problem under inkörningsperioden. Skånskan berättade i februari om inställda turer, strandsatta resenärer och ständiga förseningar. Två av bussarna blåste dessutom av vägen i snöovädret i januari, och ett par andra for in i mitträcket.

Tidningen har pratat med två av chaufförerna som kör den nya bussflottan. De säger att bussarna är mycket vindkänsliga och svåra att hålla kvar på vägen när det blåser och är halt.

– Det är ingen av oss chaufförer som gillar de nya bussarna. Det räcker att det blåser minsta lilla så tar vinden tag i bussen och flyttar den en meter i sidled. Dubbeldäckarna har ett mycket större vindfång än de gamla bussarna. De känns inte alls trygga att köra, säger en av chaufförerna.

– Man sitter lägre i de nya bussarna som förare och uppsikten är sämre.

Backspeglarna sitter så illa att de skymmer sikten. Flera av oss har varit nära att smälla med bussarna, berättar en annan chaufför.

De tycker att Skånetrafikens val av bussar är obegripligt.

– Det är bara ett skrytprojekt. Det är absurt att sätta in dubbeldäckare i Skåne när alla vet att det blåser mycket här nere.

– Värst är det när det är snö och halka i kombination. Jag har kört buss i många år, och aldrig varit rädd för att köra i snö, men nu vill man knappt sätta sig bakom ratten när vädret är dåligt.

– Passagerarna tycker också att det är obehagligt. ”Det är knappt vi vågar åka med de här bussarna”, får vi ofta höra från resenärerna. Vi försöker hålla god min, men egentligen håller vi med dem

Det är nästan omöjligt att hålla tidtabellen med dubbeldäckarna, enligt chaufförerna.

– Det går inte. De gamla bussarna gick i 100 km/h. Dessa får bara köras 90 km/h. Blåser det måste man sänka hastigheten ytterligare. Det tar dessutom längre tid för folk att ta sig av och på bussarna eftersom de måste gå i trapporna för att komma av och på bussarna.

– Det är lätt att säga att vi måste hålla tidtabellen. Men hur ska vi kunna göra det när vi inte får rätt verktyg för att lösa uppgiften?

Dubbeldäckarna ingår i Skånetrafikens nya koncept med superbussar.

Det innebär att nya hållplatser ska byggas utmed de sträckor där bussarna kör och att vägarna och korsningar ska byggas om och rätas upp för att göra det smidigare för bussarna att sig fram.

I Hörby planeras en ombyggnad av centrum för 34 miljoner kronor för att anpassa gator och torg till det nya superbusskonceptet.

– En helt onödig ombyggnad. Att bygga om inne i Hörby innebär inte att turerna blir snabbare om någon tror det. Det är en utopi. Det finns bättre saker att lägga de skattepengarna på, säger den ena chauffören.

Ett annat problem som har dykt upp är att uppsikten över passagerarna har försämrats med de nya bussarna eftersom resenärerna mestadels sitter på övre däck, medan förarna sitter där nere.

Det finns visserligen kameraövervakning i bussarna, men förarna kan inte sitta och hålla koll på bildskärmarna samtidigt som de kör.

– Det känns jäkligt obehagligt. Man vet inte vad det är för folk som går på bussarna. Man känner sig inte trygg. Förarplatserna är så trånga att man knappt kommer ut därifrån i ett panikläge, berättar chaufförerna.

Felkonstruerade vindrutetorkare och starka reflexer i vindrutan invändigt från tv-skärmarna på bussarna är andra bekymmer som chaufförerna måste dras med.

Biljettmaskinerna i bussarna beskrivs dessutom ”som en katastrof” och är ofta ur funktion.

Båda chaufförerna är oroliga för att en allvarlig olycka ska hända, och att någon av dubbeldäckarna ska blåsa vägen och välta när det är fullt av passagerare ombord.

– Vi ska inte behöva dö i tjänsten, säger en av förarna.

Menar du att ni kör med livet som insats?

– Ja, när det blåser och är halka är det lätt att få sladd med en sån här buss. Om man får sladd med en vanlig buss så åker den av vägen. Får man sladd med en dubbeldäckare så åker den av vägen – och välter.

Kan det vara farligt att åka med dubbeldäckarna för passagerarna?

– Med en ansvarsfull förare ska det inte vara några problem. Men när det blåser och är halt ute säger jag alltid till resenärerna att de ska sitta där nere – och ta på sig bältena, säger ena chauffören.

– Hade det varit min dotter så hade hon inte fått åka med bussen när det är dåligt väder, framhåller kollegan.

Jonas Karlsson

