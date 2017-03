Historiens slagfält är Sabatons hemmaplan

Deras sånger utspelar sig på olika slagfält genom historien och ibland träffar Sabaton folk som faktiskt varit med i striderna de sjunger om. Sångaren Joakim Brodén minns speciellt ett möte med en kvinna som varit med i Warszawa-upproret.

– Det var starkt, säger han.

Den 22 mars kommer Sabaton till Sparbanken Skåne Arena i Lund. Sedan början av året har bandet varit på turné och i samband med den blir det också en rejäl sväng till svenska städer. Med sig har de senaste plattan The Last Stand. Det är gruppens åttonde album och har gått hem bra på spelningarna.

– Oftast brukar det ta ett tag innan låtarna får med sig folk live, men den här gången har många av de nya låtarna gått direkt in som livefavoriter, som Winged Husars och Shiroyama, säger Joakim Brodén.

Turnén heter The Last Tour, men det är väl inte er sista turné eller hur?

– Nej, haha, den är en ordlek efter albumet The last stand. Sedan är vi ganska tävlingsinriktade. Status Quo har ju kört sin farewell tour sedan 1984, så de har 32 års försprång. Om vi någon gång ska sluta så säger vi till i god tid. Men det ligger väl en 20 år framåt i tiden.

Förra året headlinade Sabaton Sweden Rock och de spelar på stora arenor världen över. Men bandet har inte lagt ambitionerna att växa på hyllan.

Kan ni bli större?

– Klart vi kan, vi kan bli väldigt mycket större, men det är upp till framtiden att avgöra om det blir så. Vi har slutat fokusera på allt vad större, ekonomi och strategier heter. Nu har vi fokus på att bli bättre. Att göra bättre skivor, bättre shower. När fokus ligger där kommer det andra på köpet. Om det börjar komma tolv personer per kväll kanske vi får varva ner, haha.

Sabatons sånger handlar om historiska slag och detaljkunskapen är stor.

Du måste har lärt dig mycket om krigshistoria genom åren?

– Oh, ja mer och mer. Vi hade ett hälsosamt intresse först, jag och basisten Pär Sundström. Men så bestämde vi oss, vi hade en låt med stark, stor känsla, vi skulle skriva en text. Det kunde inte handla om brudar, bärs eller drakar. Vi sjunger om landstigningen i Normandie, D-dagen. Nu vart det intressant att skriva texter och vi bestämde oss för att göra en hel skiva med krigshistoria. Sakta men säkert har det ökat ens eget intresse. Det är ett av mina stora intressen nu. Det kan verka som om vi har mer kunskap än vi har eftersom vi går så extremt in i det vi skriver om. Men vi har inte den nivån av kunskap på allt militärhistoriskt.

Låten om D-dagen, Primo Victoria, är med på albumet med samma namn från 2005. Och Sabaton har framgångsrikt fortsatt att odla sitt intresse.

Får ni någonsin någon kommentar från berörda av era låtar som ju handlar om krigshistoria? Har ni till exempel fått någon kommentar från vatikanstaten om låten The Last Stand?

– Nej, ju längre bak i historien, ju mindre kontakt har folk, emotionellt och kulturellt med det som hände, säger Joakim Brodén.

Däremot har medlemmarna mött flera som stred i andra världskriget.

– Även om det numera oftast är deras barn och barnbarn av naturliga orsaker. Deras äldre släktingar kanske inte heller gillar vår typ av musik.

I låten Uprising sjunger Sabaton om Warszavaupproret.

– En kvinna som hette Anna var med där. Hon flydde till Sverige och gifte sig med en svensk man. När han dog 2006 flyttade hon ned till Polen. Vi träffade henne och hon hade många starka historier, det var starkt att höra i första persons-perspektiv på svenska.

Men om pågående krig vill Sabaton inte skriva.

– Vi har valt att inte göra det. Vi har märkt allteftersom vi reser och träffar folk att man har nog bara hört en sida av historien medan det pågår. Och det är sällan hela historien. Jag pratar inte om torra fakta som hur många som dog. utan saker som visar sig ett decennium senare. Oavsett världshändelse, om det är av militär eller politisk vikt har vi ofta varit på turné medan det hände. Vi kan ha sett samma nyhetsrapportering i Brasilien, USA och Turkiet. Det kan skilja sig rätt rejält hur man rapporterar och hur folk ser på saker och ting. Man får se det från olika sidor. Det blir tydligt att vettiga människor kan ha helt olika syn på samma sak, säger Joakim Brodén.

Ni har Accept med er som support, hur känns det?

– Det är ett av mina topp tio favoritband och jag har växt upp med dem. Emotionellt och nostalgiskt känns lite konstigt att de spelar Balls to the wall och sedan ska vi in. I den riktiga världen ser det ut så – tyvärr eller tack – att vi säljer mer biljetter och skivor än de gör. Eftersom de tog med oss på vår första USA-turné tänkte vi att vi vill ha något bra, så att vi blir lite rädda när de går ut på scenen. Samtidigt – om vi gillar detta – finns det inte en stor chans att Sabatonfansen som inte växte upp med Accept också gillar det? Förhoppningsvis är alla vinnare.

Joakim Brodén är alltid fokuserad och lite nervös när han ska in på scenen.

– Oftast är det en hälsosam nervositet, men två eller tre spelningar per år får man ont i magen.

Men nervositeten är inte långvarig.

– De första orden jag sjunger – ”Fast as the wind the invasion has begun,” där slutar nervositeten. Då är man inte utanför, då är man i det och då har man kul bara. Oavsett om det är heavy metal eller man kör något akustiskt. Då är det inte vi och dom. Då är det vi bara.

Det ser ut att bli ett intensivt år för er. Hinner ni planera för eller tänka på kommande platta?

– Vi har som regel att det inte ska ta mer än tre år mellan Sabaton-skivor. Vi hoppas släppa innan sommaren 19, men vi turnerar mycket året ut, kanske aningen mindre under 2018. Vi hoppas börja spela in i slutet på 2018, men ingen studiotid är bokad ännu så jag kan inte lova för mycket.

I turnébussen sitter Joakim och studerar militärhistoria. Sångerna skriver han oftast under pauserna på hemmaplan.

Det måste vara skönt med andningspauserna hemma?

– Ja, det vanliga livet pågår ju också. Man ska städa garage och sådant. Det är skönt och mysigt. Och vad kul att åka och handla.

Det blir det exklusiva för er?

– Ja. Men städa garage skulle jag kunna skita i …