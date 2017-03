”Gäddan” segerviss inför Malmögalan

BOXNING Han går sin karriärs hittills viktigaste match hemma i Malmö.

– Jag har aldrig varit i så här bra form, säger Adrian ”Gäddan” Granat inför lördagens tungviktsfajt mot Alexander Dimitrenko i Baltiska hallen.

Det är en avslappnad Adrian Granat som Skånskan möter i skybaren vid Malmö arena dagen före matchen. Självsäkerheten och självförtroendet bara lyser runt ”Gäddan”, när han går runt och småler.

Fattas bara annat. Han ser möjligheterna framför sig. En seger inför hemmapubliken i Baltiskan öppnar upp för en kommande match om någon av de stora världsmästartitlarna.

Det är dit som ”Gäddan” har siktat under sin tre år långa raketkarriär som proffs. Efter 14 segrar, varav hela 13 på knockout, så är Malmöboxaren på väg att ta sig in i den allra yppersta världseliten. Bland topp femton på rankingen.

– Jag har aldrig sett fram mot en match som den här, säger Adrian Granat.

– Det är skönt att vara hemma och bara känna in atmosfären här i Malmö.

– Jag har träffat familjen, inte så mycket kompisar, och hållit igång på Fightzone, berättar han.

Det är dock ingen duvunge som han ställs mot i ringen på sent på lördagskvällen. Den Hamburgbaserade ukrainarem Alexander Dimitrenko har vunnit 38 av sina 41 matcher, varav 24 på knockout.

Men ”Gäddan”, även han med Hanburg som bas för sin boxning, bryr sig inte så värst mycket om vem det är som han ska möta mellan repen.

– Det är ett bra test, jag respekterar honom som motståndare, men han ska få stryk.

– Det enda som jag fokuserar på just nu är att vinna, inget annat, slår ”Gäddan” fast med ett stoiskt lugn.

Även om han vet om sin talang som boxare, inser Granat att han måste vårda den noga.

Inte minst efter den senaste segern mot tyskamerikanen Frans Rill. Då låg faktiskt ”Gäddan” under på poäng, när han plötsligt slog till med en snabb slagserie och vann på knockout.

– Det blev en väckarklocka för mig. Jag insåg att jag hade lite att jobba med. Jag ändrade helt på mina rutiner, nu äter jag rätt och tränar rätt. Vecka ut och vecka in. Jag är en maskin, förklarar Granat.

– Om jag ska bli världsmästare, så måste jag vinna på ett snyggt sätt mot Dimitrenko, fortsätter han.

Flera andra hemmaboxare dyker också upp under galan i Baltiskan. Sven ”Revisorn” Fornling är barndomskompis med ”Gäddan”, och det lyser i ögonen på honom inför matchen mot Arijan Sherifi.

– Jag får rysningar av att boxas inför hemmapubliken, inför familj och vänner. Det gäller bara att inte bli övertänd och ha rätt fokus, menar han.

Promotorn Erol Ceylan är nöjd med sin Malmögala:

– Det blir elva matcher totalt sett, varav två är tiitelmatcher. Det är hög nivå, och ett stort steg för svensk proffsboxning, tycker han.

På fredagen så var knappt 1 500 biljetter sålda,. Men Erol Ceylan räknar med att sälja betydligt fler än så.

– Jag räknar med att många dyker upp vid dörren, och tror på tre tusen åskådare.

Galan i Baltiska hallen drar igång vid 19-tiden, men kvällens höjdpunkt avgörs först klockan 23.

– Jag tar det lugnt och slappnar av under dagen, för att åka ut till arenan två-tre timmar före matchen, säger Adrian Granat.