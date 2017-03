Full fart på St. Patrick´s Day

Malmö Den 17 mars är Irlands nationaldag då helgonet St. Patrick firas. Numera uppmärksammas St. Patrick´s Day runt om i världen, även allt mer i Sverige och därmed på Malmös pubar.

Utanför Fagans började köerna ringla redan klockan 15 och besökarna fick avlösa varandra under eftermiddagen och kvällen.

– Det blir helt fullt och vi har redan fått bokningar inför nästa år, säger manager Will Kelly, själv irländare.

Att nationaldagen i år inföll på en fredag ökade möjligheterna att fira. Fagans passade också på att lansera sitt eget öl och under kvällen spelade bandet Sláinte.

Musik, dans, öl och whisky är alltid viktiga inslag under St. Patricks Day.

Bryggeriet Guinness påstår sig sälja 13 miljoner glas stout under dagen, dock fördelade på 150 länder.

På många platser arrangeras parader och en av traditionerna är att klä sig i grönt – den som inte gör det riskerar att bli nypt.

Klöverblad symboliserar också St. Patrick’s Day eftersom festföremålet, enligt legenden, använde blad av trådklöver för att förklara treenigheten.

St. Patrick, som dog omkring år 460, brukar sägas var den som kristnade Irland, fast han var inte irländare utan walesare. Dessutom hette han inte ens Patrick, utan Maewyn Succat.



Enligt legenden ska han även ha drivit ut ormarna från Irland, men det är tveksamt om det ska tolkas bokstavligt – det kan även syfta på att han drev bort druidismen.