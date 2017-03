Förförande familjeunderhållning

Recension/film

FILM

Skönheten och odjuret

Regi: Bill Condon

I rollerna: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad med flera

Betyg: 4

Bill Condon har bland annat regisserat starka dramat Gods and Monsters, glittriga Motownmelodramen Dreamgirls och habila The Fifth Estate, floppen om Wikileaksgrundaren Julian Assange. Ja, sedan tog han förstås även sig an de två sista delarna i den sömngångaraktiga Twilightserien. Hamnat i någon kontrovers har han dock inte gjort förrän Disney gav honom uppdraget att föra över Skönheten och odjuret till riktig film. Då blev beundrande alternativt lystna gayiga blickar och subtila antydningar plötsligt hett nattståndet censurstoff hos Putins mörkmän och Malaysias muslimska stenåldersregim.

Men varför låta en sådan sorglig detalj ta fokus från det faktum att det här är utgör riktigt stark och förförande underhållning för hela den matinétörstande familjen. Condon och hans två manusförfattare har gått hela vägen över hela linjen, och satsningen har gått hem.

Den överdådigt smakfulla inramningen, de lika skojiga som inspirerade musicalnumrena, de imponerande snygga specialeffekterna och icke minst den udda kyska kärlekshistorien med adderad bakgrund och kött på benen smälter samman till en i stort sett helt igenom fungerande enhet.

Sedan är det hela spännande på ett lite läskigt sätt också. I alla fall för de som inte hunnit nå skolåldern. Fast gamlingar som kan sin animerade Disneyhistoria vet förstås ungefär vad som ska hända. Förbannelsen som vilar över odjuret, den självständiga Belles ovilja att gifta sig med den fåfänge och självgode Gaston, den inskränkta mobben som vill förgöra odjuret och en spirande kärlekshistoria mellan den sistnämnde och Belle avhandlas programenligt Slutet gott, allting gott.

Förbannelsen upphävs, odjuret blir en fager prins igen, möblemang och teservice återgår till sina mänskliga jag, varpå klimax nås i en tjusig bal på slottet. Och mer än så kan man väl egentligen inte önska sig. Vi talar i termerna gammaldags sagounderhållning i respektfull nytolkning, modell kvalitetsmärkt kaloribomb.