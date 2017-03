Anhållen 44-åring släpptes

Malmö Den 44-årige man som sedan i onsdags har suttit anhållen misstänkt för mordet på Gymnasistgatan i april 2016 släpptes under fredagen.

Det var under våren i fjol som en 39-årig man sköts ihjäl med flera skott på en gård mellan ett antal bostadshus på Gullviksborg.

En lång utredning ledde under tisdagen fram till att en 44-årig man greps, misstänkt för mordet. På onsdagen anhölls han.

Under fredagseftermiddagen hölls häktningsframställan, då åklagare Pär Andersson yrkade på häktning för medhjälp till mord på sannolika skäl samt grovt narkotikabrott.

Han vill inte gå in på vad som motiverade gripandet från första början eller vad det är som har gjort att mannen inte längre var misstänkt för mord, utan medhjälp.

– Det är på grund av de uppgifter som har kommit fram under förhören som har gjort att jag rubricerar fallet så, säger Pär Andersson.

Men tingsrätten fann alltså inte att det fanns tillräckliga skäl för häktning.

– De hävde anhållan och släppte honom, säger åklagare Pär Andersson.

Han kan inte svara på om han kommer att begära omhäktning.

– Nej, det vet jag inte.