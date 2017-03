Första steget taget för ännu en sanering

TECKOMATORP Första steget mot en giftfri mark där BT Kemi en gång låg är taget.

En inledande ansökan om bidrag för att komma igång på det södra området ska skickas in till Naturvårdsverket och totalt handlar det om 15,7 miljoner kronor.

Pengarna ska i första hand användas till starta upp projektet och dessutom få igång en administration under 2017.

– I år kommer mycket förberedande arbete att göras. Sedan dröjer det innan själva saneringen går igång, säger kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L).

De pengar som nu söks är inte de enda och totalt kommer två ansökningar att skickas in för etapp 3. När allt förarbete är färdigställt ska pengar för själva saneringen till och här handlar det om betydligt mer summor.

I dagsläget finns ingen exakt sådan, men det handlar om mångdubbla siffror.

– Upphandlingarna är inte igång ännu och därför kan vi inte säga exakt vad själva saneringen slutar på. Men helt klart är att det kostar mycket för att få det södra området fritt från gifter, säger Torbjörn Ekelund.

Löper allt på som det lär saneringen gå igång under 2018 och pågå under ett par år och tanken är att gamla BT Kemi ska stå färdigt lagom tills att persontågstrafiken på Söderåsbanan rullar igång någon gång under tiden 2020-2021.

Redan nu står det norra området klart efter den omfattande saneringen som gjordes för några år sedan. Numera är området ett rekreationsområde, kallat Vallarna och tankarna är att något liknande ska ske med det södra.

Jobbet med detta område lär bli minst lika omfattande.

I marken upptäcktes så kallade betsvämmor i betong som legat i marken i alla år och tagit upp de giftiga ämnena som finns i marken.

Dessa måste nu grävas upp och forslas iväg, men vilken reningsmetod som ska tillämpas är ännu inte klart.

Tidigare har förorenad jord skeppats till Tyskland för rening, men om det blir samma koncept den hät gången är inte klart ännu.