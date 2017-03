Bråttom att få fram nya neonatal-lokaler

LUND Patientsäkerheten för förtidigt födda som vårdas på neonatalavdelningen i Lund är inte tillräcklig. På grund av för trånga utrymmen kan smitta lätt spridas.

Regionen utreder därför med högsta prioritet hur lokalerna kan förbättras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer ärendet noga, men myndigheten är hittills nöjd med vårdgivarens ambition att så snabbt som möjligt göra något åt problemen, både på kort och lång sikt.

Regionen och vårdgivaren är överens om vad som måste göras.

Elisabeth Olhager, verksamhetschef, uppger att neonatalvården helt enkelt bedrivs i för trånga lokaler.

– Vi vill förbättra så att det blir större ytor kring kuvöserna, större yta per vårdplats, säger hon.

IVO påminner om att det är ett krav enligt hälso- och sjukvårdslagen, att se till att lokalerna håller måttet för att kunna erbjuda god vård.

Myndigheten konstaterar också att den ombyggnad av neonatal som gjordes 2013 var otillräcklig.

– Vi kunde sprida barnen på fler vårdplatser, men det är fortfarande väldigt trångt. Det som skett sedan dess är att vi även haft upprepade smittspridning på såväl neonatalavdelningen som neonatals intensivvårdsavdelning, säger Elisabeth Olhager.

Inget barn har blivit sjukt, men barn har blivit smittade.

Det rör sig om bakterier som MRSA och ESBL.

– Det tycker vi är allvarligt nog, fortsätter hon.

Det pågår en översyn över hela sjukvårdsområdet i Lund. Stora summor ska investeras i nya byggnader, men problemet är att dessa inte kommer att stå klara förrän om tio år.

Det finns därför en politisk enighet om att det krävs en ombyggnad av neonatalvårdens lokaler i avvaktan på den större förändringen av sjukhusområdet.

”Ombyggnaden har högsta prioritet och ett förslag kommer att presenteras för regionstyrelsen under våren 2017. Därför följer upphandling och trolig byggstart under hösten 2017”, skriver IVO.

Ombyggnaden har delats in i olika faser med fokus på att bevara antalet vårdplatser och säkra omflyttningen av patienterna.

Ett annat mål är att ge föräldrar bättre möjligheter att vistas på avdelningen med sina barn.

– Det som planeras, med fler vårdplatser och enkelrum, är okej men inte optimal, säger Elisabeth Olhager, som ser fram emot den kommande stora ombyggnaden.

Regionen arbetar parallellt med att försöka förhindra smittspridning på den nuvarande avdelningen. Det pågår till exempel et arbete med att rekrytera fler medarbetare för att öka antalet personal per barn. Fler händer gör det lättare att följa de vårdhygieniska riktlinjer som finns.

Att utbilda medarbetarna mer i dessa frågor är en annan åtgärd.

Fram tills i dag har även städningen varit en brist. IVO konstaterar att regionen har uppmärksammat detta och att de ansvariga arbetar med att ta fram ett behovsanpassat städavtal. Kontrollmyndigheten betonar dock att kraven i städavtalet måste vara tydliga och utföras av personal med rätt kompetens.

Elisabeth Olhager uppger att det funnits oklarheter i vad städbolaget ska göra och vad som är personalens ansvar. Det behöv tydliga riktlinjer, till exempel exakt vad som krävs vid en smittstädningen eller en slutstädning (sedan en patient lämnat vårdplatsen).