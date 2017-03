Här är ett urval av nattens och morgonens viktigaste nyheter:

LOKALT

”Byggboomen räcker inte”

LUND Det byggs i staden för fullt, men Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, sneglar på städer som lyckats öka sitt byggande ännu mer. Han vill att Lund ta efter.

SMHI varnar för mycket hårda vindbyar – tåg ställs in

SKÅNE På grund av SMHI:s varning för mycket hårda vindbyar ställs tågen på sträckan Helsingborg – Lund via Teckomatorp in under onsdagen.

Han ger radioapparater nytt liv

MALMÖ 26-årige Okhan Vatansever brinner för att restaurera äldre radioapparater från 30-talet och uppdatera dem med dagens teknik.

VÄDRET

Onsdagen bjuder på mest soligt väder och 7-10 plusgrader. Västlig eller nordvästlig vind som ökar till frisk eller hård. Risk för mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Följ prognosen på smhi

TRAFIK

Just nu lugnt i vägtrafiken. Följ trafikläget här.

Tågtrafiken ställs in mellan Helsingborg och Lund via Teckomatorp och Eslöv i dag mellan klockan 09:00-18:00. För mer information om din resa se www.skanetrafiken.se

INRIKES

Tobé bjöd även anhörig på resa med SJ-kort

STOCKHOLM Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé använde riksdagens SJ-resekorts bonuspoäng även till att bjuda en nära anhörig på vin och tågresa, skriver Expressen.

UTRIKES

Donald Trumps deklaration avslöjad

USA Donald Trumps deklaration från 2005 redovisades i natt, svensk tid, i ett amerikanskt tv-program.

SPORT

Förbundskaptenen tar ut VM-truppen

FOTBOLL VM-kvalmatchen mot Vitryssland kryper sig allt närmare och i dag presenterar förbundskapten Janne Andersson vem som ska spela.