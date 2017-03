Köpenhamn Det råder totalstopp över bron med tåg.

Enligt Skånetrafiken kan inga tåg köra till och från CPH Airport i nuläget. Orsaken är ett signalfel. Prognosen är ställd till 19.15. Resenärer som ska med flyg uppmanas ta taxi. Bussar ersätter sträckan från Malmö C via Triangeln och Hyllie mot CPH Airport. Den första bussen beräknas vara på plats på Malmö C klockan 18.00 uppger Skånetrafiken.