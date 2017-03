Liten påverkan efter vindbyarna

Skåne Under tisdagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Skåne. I Snogeholm blåste ett träd ned över vägen – men mycket mer dramatik än så bjöd inte blåsten på.

Mycket hårda vindbyar råder då vindstyrkan uppmäter 21 meter per sekund eller mer – något som under onsdagen endast uppmättes på en ort i Skåne.

– I Hästveda i norra Skåne klockan 11 uppmättes 21 meter i byarna. I övrigt är det ingen av våra mätstationer som gått över det kriteriet. Generellt har det legat på 16 till 17 och uppemot 20 meter per sekund som mest under dagen, säger Kristian Silver, meteorolog på SMHI.

Redan på tisdagen gick Skånetrafiken ut med information om att tåg på Rååbanan skulle ställas in eftersom den sträckan inte är trädsäkrad. De varnade även för att ytterligare sträckor kunde ställas in med kort varsel under onsdagen.

– Rååbanan var stängd som planerat men inga andra sträckor behövde stängas av. Det var trots allt ganska odramatiskt, säger Patrick Lindqvist på Skånetrafiken.

Odramatiskt var det även på vägarna i Skåne.

– Som alltid när det blåser mycket får vi samtal om vinglande lastbilar. Folk som misstänker rattfylla, men det blir så med lastbilar som har lite eller ingen last.

I övrigt har jag ingen information om olyckor i form av att saker blåst ned eller liknande, Fredrik Bratt på polisens ledningscentral.

Räddningstjänsten i Ystad fick ett vindrelaterat larm under dagen.

– Det enda vi har haft var ett träd som ramlat över en väg och mött en kraftledning, men när vi kom dit hade eljouren redan varit där och trädet var borttaget. Det är det enda vi känt av vinden, säger Dennis Nilsson på räddningstjänsten i Ystad.

Inte heller hade räddningstjänsten Syd, räddningstjänsten Hässleholm eller räddningstjänsten Kristianstad några vindrelaterade olyckor att rapportera om.

Vinden ska inte heller ha påverkat trafiken på Öresundsbron nämnvärt.