Irriterade resenärer tvingades ta bussen

– Jag är riktigt förbannad, säger Marieholmsbon Aina Wendt. Hon drabbades av strul med ersättningsbussen på morgonen. Andra resenärer hade svårt att förstå Skånetrafikens beslut att ställa in tågen och menade att det ju inte blåste särskilt mycket.FOTO: Toomas Laagus

ESLÖV/MARIEHOLM Att Skånetrafiken ställt in tågtrafiken på Marieholmsbanan på grund av blåsten väckte irritation bland resenärerna.

– Så mycket blåser det ju inte, menar Marieholmsbon Jens Meilstrup.

Skånetrafiken aviserade redan tidigt att tågtrafiken över Marieholmsbanan skulle vara inställd mellan klockan 9 och 18 på onsdagen på grund av blåsten, efter att SMHI utfärdat en Klass 1- varning över Skåne. Istället fick resenärerna resa med ersättningsbussar som satts in.

Ett beslut som vissa av de drabbade resenärerna hade svårt att förstå.

– Jag förstår inte varför tågen inte kan köra. Så mycket blåser det ju inte. Jag har varit med om värre stormar där tågen gått ändå, säger Marieholmsbon Jens Meilstrup.

Klockan ska snart slå ett på onsdagen och han står och väntar på ersättningsbussen som snart ska komma till stationen i Eslöv och ta honom hem till byn igen.

På det stora hela är han ändå nöjd med att Marieholm numera har en tågbana.

– Det fungerar bra, säger han.

– Nej, det gör det inte, avbryter en kvinna som stått och lyssnat.

Det är Marieholmsbon Aina Wendt som levererar invändningen. Hon tycker att det är ofta som det är krångel med tågen.



– Innan hade vi ju bussarna och det fungerade bra, men sedan drogs de in när de byggde tågstation.

Just i dag är hon extra irriterad.

När hon skulle ta tåget från Marieholm vid 10-tiden på morgonen så dök aldrig någon ersättningsbuss upp. Hon fick vänta på stationen i byn i nästan två timmar innan en buss dök upp, som kunde ta henne till Eslöv.

– Jag är riktigt förbannad. Nu är jag rädd att det inte ska komma någon buss när jag ska hem igen, säger hon och får sedan bråttom upp på bussen när den anländer.

Busschaufförerna på bolaget som kör ersättningsbussarna åt Skånetrafiken känner inte igen missnöjet och menar att folk överlag har varit nöjda.

– Det ingen som har klagat, säger Bertil Engquist som sedan hoppar in bakom ratten och kör iväg.