Här utbyttes minnen från färjornas tid

Limhamn Färjeepoken Limhamn-Dragör är långtifrån bortglömd. Det märktes vid den berättarkväll som Limhamns Museiförening arrangerade på onsdagen.

Lokalen var också väl vald – restaurangen på Dragörkajen, just intill färjornas tilläggsplats på den tid det begav sig, och den blev nästan överfylld av gäster som avnjöt räkmacka och öl.

– Vi hade hoppats på ett 30-tal och det kom ungefär 75, säger Elisabeth Ivansson från museiföreningen.

Bakgrunden till berättarkvällen är föreningens aktuella utställning på Soldattorpet, där temat är just färjetrafiken.

– Intresset för utställningen är väldigt stort, berättar Elisabeth Ivansson.

Utställningen bygger till stor del på de mer än 300 foton som Christer Andréason donerat till föreningen, och han var också en av kvällens inledare.

Han arbetade på färjorna under en 20-årsperiod från mitten av 1960-talet då han var flitig amatörfotograf, och hade sedan fotouppdrag för rederiet efter att han etablerat sig som professionell fotograf.

Christer Andréason berättade bland annat om en nervös kapten som hann hota delar av besättningen med avsked fyra gånger under en blåsig dag då det var svårt att lägga till.



Chief Arne Sjöstedt bidrog med minnen från de år då han gick på sjöbefälsskolan och samtidigt vikarierade på färjorna:

– Man kunde bli uppringd 08.30 inför avgången 09.00 så det var bara att cykla ned, och det gick bra.

Styrman Billy Fransson berättade om de upptäckter som dykare gjorde i hamnen i samband med underhållsarbeten:

– Där låg stora uppläggningsfat som kökspersonalen kastat ut genom ventilerna när de tyckte det var för jobbigt att diska dem.

Andra minnen som berättades gällde inköpsresorna, men även kroglivet i Dragör – där en skicklig sågspelare kunde locka till dans.

Utställningen på Soldattorpet pågår till den 14 maj och är öppen lördagar och söndagar klockan 13-16.