Vädjar till vittnen efter skjutning

Malmö Polisen söker vittnen till när en man blev skjuten vid en grill på Heleneholm i går. Ingen är ännu gruppen för dådet.

Versionerna går isär kring vad som egentligen under måndagens skjutning. Polisen vill inte säga hur många gärningsmän som utfört dådet eller hur många skott som avfyrats.

En 25-årig man ligger just nu på sjukhus efter att ha skadats allvarligt vid händelsen.

Polisen har förhört mannen, som inte ska ha velat berätta särskilt mycket. Det är ännu oklart vad han gjorde på platsen, samt om den skyddsväst som hittades på gatan var hans.

Under gårdagen hördes vittnen till händelsen, men polisen uppmanar alla som har någon form av kännedom i fallet att höra av sig.

Polisen kan ännu inte ge en klar bild av hela förloppet, då uppgifterna kring händelsen skiljer sig åt.

– Det är ett digert jobb att pussla ihop alla vittnesuppgifter. Vi vill vädja till alla potentiella vittnen att kontakta oss, säger Nils Norling, presstalesman på polisen i Malmö

Vidare vill man inte heller gå ut med hur gärningsmännen tagit sig från platsen.

Den skjutne är tidigare känd av polisen och är bland annat dömd för narkotikabrott och rån.



Händelsen rubriceras som försök till mord. Det finns ännu ingen misstänkt för dådet.