Lämnas ut i Hörby – hemlighålls i Eslöv

HÖRBY Medan Eslövs kommun hemligstämplar inspektionerna som gäller fristående förskolor väljer Hörby kommun en annan väg.

– Vi betraktar det som en allmän handling. Att sekretessbelägga rapporterna är inte förenligt med grundlagen och offentlighetsprincipen, säger Tomas Ringberg, chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen i Hörby kommun.

Frågan togs upp på barn- och utbildningsnämndens senaste möte, på initiativ av Bo Lilja (M). Efter att ha läst i Skånska Dagbladet om att Eslövs kommun numera sekretessbelägger inspektionsrapporter som gäller de privata förskolorna ville han veta hur skolledningen i Hörby hanterar saken.

Enligt utbildningschefen Tomas Ringberg finns det inte i stöd i grundlagen och offentlighetsprincipen att hemligstämpla granskningsrapporterna om de fristående skolverksamheterna.

– Handlingar som rör kommunens privata förskolor och friskolor kan inte per automatik sekretessbeläggas. Det måste vara allmänna handlingar, som vi ser det. Vi tar lag och förordningar på allvar, säger Tomas Ringberg.

Förvaltningen har hittills inte fått in någon begäran om utlämnande av handlingar från fristående skolor. Men om en sådan propå skulle dimpa ner kommer man att lämna ut materialet direkt – om det inte innehåller information som faller under sekretesslagens bestämmelser vill säga, till exempel i individärenden.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av de fristående förskolorna.

I Hörby finns det tre privata förskolor: Gnistan och Klurifax i Hörby och Solkullen i Önneköp. Utöver det har man rätt till insyn i de fristående skolorna. I Hörby kommun finns det en friskola i Ludvigsborg. Dessutom driver Pilevallens HVB en friskola för årskurserna 6-9 i Hemmeneköp.

Hur ser du på att Eslövs kommun sekretessbelägger granskningarna?

– Det är inte min uppgift att tala om hur de gör i Eslöv. jag kan bara tala om hur vi själva gör i denna frågeställningen och vi betraktar rapporterna som allmänna handlingar. Det är inte förenligt med grundlagen och offentlighetsprincipen att sekretessbelägga dem, säger Tomas Ringberg.