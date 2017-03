Inbrotten avtar inte

LUND

Polisen har fått en rad anmälningar om inbrott. En gäller en lägenhet på Karl XII-gatan som på okänt sätt drabbades under perioden 26 februari fram till måndagen. Det är också oklart vad som blivit stulet.

Larmet gick klockan 12.30 på måndagen i en villa på Väredsvägen, söder om Klostergården. Anhöriga var på plats snabbt, men då var tjuven eller tjuvarna redan borta, liksom en bärbar dator. Inbrottet skedde med hjälp av en sten som kastades genom en ruta.

På Östra Mad-vägen slog inbrottstjuvar till mot en villa som är under uppförande. Nyligen leverrad utrustning som kyl, frys samt värmepumpen stals.

En stöld har slutligen rapporterats från en bostad på Sankt Månsgatan i centrum. Tjuven tog sig in genom en altandörr som lämnats olåst. En vigselring saknas.