”Det fanns stunder av tvivel…”

Krönika

Slutet av februari och början på mars. En övergång från det mörka till det ljusa. Så har jag alltid känt vid den här tiden på året, även om snön har återvänt i mars och överrumplat oss runt om i landet och framförallt i Skåne. Men känslan finns kvar, att nu är vi på väg mot ljusare tider.

För mig och många andra är det en känsla av hopp och det är först nu man är inne i det nya året. Jag har som vanligt haft mina små nyårslöften som jag nu försöker hålla. Dock, som vanligt, är det inte så lätt.

I år sa jag till mig själv bland annat att nu är min minste kille 15 år i mars och nu har jag mer tid för mig själv. Men saker och ting förändras hela tiden och invanda mönster är svåra att bryta.

En sak som jag brottats med under slutet av förra året var tankarna om min karriär som artist. Kanske dags att sluta turnera och njuta av nya förmågor i stället? Kanske min publik inte finns kvar där ute? Jag har ju alltid känt när jag uppträder att de finns där och tycker om det jag gör, men tvivlen kommer och går.

Den känslan är som bortblåst nu och jag måste erkänna att det just nu faktiskt känns fantastiskt. Varför? kanske ni undrar. Jo, små fina tecken som jag fått under en tid.

Jag har alltid trott på att det finns något så mycket större än det vi kan se runt om kring oss. Mycket har nu hänt på kort tid. Jag har äntligen fått en fantastiskt duktig agent, Alexander Erwik. Lycka. Så skönt att få hjälp med medievärlden och så mycket annat som man inte tänker på eller hinner med som artist. Min man Tommy har alltid trott på mig som människa och som artist men det är inte alltid det räcker då man har dålig självkänsla och även behöver stöd med hur saker och ting ska skötas i musikbranschen. Branschen har förändrats så mycket sedan jag började turnera år 1980.

Jag stod för några veckor sedan i köket och sa till Tommy att nu skulle jag så gärna vilja sjunga i tv igen. Samma dag får jag ett sms från Bingolotto där de frågade mig om jag kunde komma upp på kort varsel och sjunga. Loket var där och han har alltid tyckt om min musik. Lycka. Så glad jag blev! Jag bestämde mig för en låt som Peter LeMarc skrivit till mig, Sång för vind och regn. Den säger så mycket om de känslor vi alla ibland har inom oss.

När jag och Tommy kom upp till tv-studion träffade vi det fantastiska dansbandet Blenders. Så otroligt ödmjuka de var. Sångerskan Maria Persson, en ung kvinna som turnerat med bandet i 12 år, sjöng så fint. Blenders har först nu blivit uppmärksammade för det de kämpat så hårt för. Deras cd med titelspåret Ängel utan vingar gjorde att de blev Grammisnominerade. Maria vann även Guldklaven i Malung år 2015 för årets bästa sångerska. Det är hon verkligen värd då hon har en sådan fin glädje i sin röst och känns så äkta. Jag önskar dem all lycka inför framtiden – och lyssna gärna på låten Ängel utan vingar.

En artist som även hon fått mig att tänka positivt på framtiden är en stor världsstjärna vid namn Emmylou Harris. För mig betyder hon så mycket då jag lyssnade på henne som liten flicka. Framför allt låten Together Again som hon spelade in redan år 1975. Som jag sjöng till denna låten, jag kunde den utantill redan innan jag lärt mig engelska och förstod vad jag sjöng om!

Jag stod i Baltiska hallen i Malmö som 13 -åring och sjöng just den och fick min första recension av journalisten Olle Berggren. Han skrev att han tyckte det fanns likheter mellan Emmylou Harris röst och min röst. Den natten grät jag av lycka över att blivit jämfört med en sådan stor artist.

Emmylou Harris sjunger och turnerar för fullt även i dag år 2017. Vacker som få och med en röst som berör. Hon har gjort en fantastisk version av So Far Away med Mark Knopfler. Vilken duett och viken show dom gör tillsammans.

Jag kan verkligen rekommendera er fina läsare att gå in och titta på Youtube när de spelar och sjunger tillsammans!

Ja, livet är underbart fullt av möjligheter och överraskningar. Och om vi bara spelar och sjunger med i livets flöde så kan mer positivt hända än vad man någonsin trott var möjligt! Det är så viktigt i denna oroliga tid.