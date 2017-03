Brutala rån tvingar butiksägare vidta åtgärder

Här är ett urval av nattens och morgonens viktigaste nyheter:

LOKALT

Man skjuten utanför gatukök – allvarligt skadad

MALMÖ Flera skott avlossades utanför Heleneholms gatukök och många blev vittnen till händelsen då en 25-årig man blev skjuten.

Butiker håller rånvågen stången

MALMÖ Låsta dörrar och övervakningskameror. Polisen beskriver en våg av ovanligt brutala butiksrån de senaste månaderna.

Yngre elev biten i örat av skolkamrat

SJÖBO En flicka på ett lågstadium i Sjöbo kommun kränktes av en något år äldre skolkamrat. Händelsen rapporterades dock inte till rektorn.

Två tvättbjörnar har synts i Malmö

MALMÖ Skånska tvättbjörnar – finns de? De senaste veckorna – den 5 och 11 mars – har det kommit in två rapporter från privatpersoner i Malmö som sett dem.

INRIKES

Bostadspriserna återigen på väg upp

STOCKHOLM Enligt Svensk Mäklarstatistik är bostadspriserna på väg upp igen då en bostadsrätt nu kostar omkring 40 000 kronor kvadratmetern i riksgenomsnitt rapporterar SVT Nyheter.

UTRIKES

Inställda flyg till USA efter snöoväder

USA Omkring tusen passagerare drabbas när flygbolaget SAS ställer in alla avgångar från Skandinavien till New York under tisdagen, uppger flera medier.

VÄDRET

Halvklart till mulet och 5-10 grader. Sydvästlig tilltagande vind, från eftermiddagen frisk vid kusten och upp till hårda vindbyar. Följ prognosen på smhi.

TRAFIK

Just nu lugnt i trafiken. Följ trafikläget här.