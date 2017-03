IFK Ystad värvar från Drott

HANDBOLL IFK Ystad har gjort klart med sitt första nyförvärv inför nästa handbollssäsong.

Från HK Drott i Halmstad har IFK värvat den lovande niometersspelaren Jack Månsson, född 1998.

– En spännande spelare som trots sin ringa ålder hunnit med att prova både i elitserien och i allsvenskan. Till skillnad från många andra så kallade framtidsvärvningar så har Jack redan nu kommit långt i fysiken. Den är på plats, säger Kenneth Andersson, IFK Ystads tränare.

Så sent som i lördags bidrog Jack Månsson till Drott viktiga vändning och seger mot Rimbo.

– Han gjorde fem mål trots att han inte spelade jättemycket framåt. Han svarade för ett gediget försvarsspel under hela matchen. Jack kan spela överallt i försvaret, menar Kenneth Andersson.

Drott åkte ju ur högsta serien i fjor och har denna säsong haft stora problem även andraserien, där de mestadels legat på nedflyttningsplats. Segern mot Rimbo i lördags förde dem dock upp på en återkvalsplats. Drott bytte för några veckor sedan tränare. In under fanorna kallades då åter Thomas Sivertsson.

Helt uteslutet är det inte att IFK Ystad och Drott möts nästa år i allsvenskan.

IFK Ystad riskerar ju att ramla ur handbollsligan. Och Drott har chansen att rädda sig kvar i serien.

Jack Månsson är IFK Ystad första nyförvärv till kommande säsong.

– Värvningen av Jack kanske inte ska ses som en omedelbar spetsvärvning utan vi ser detta som en långsiktig satsning, men jag är övertygad om att han kan bli riktigt bra inom en ganska snar framtid. Jag har stora förhoppningar på ska blomma ut i vår miljö. En värvning som dessutom är helt i linje med hur vi vill jobba i IFK Ystad.

På IFK:s hemsidan ger Jack Månsson den här kommentaren:

– Mina egna ambitioner är att försöka bli en så bra och komplett handbollsspelare som det bara går och valet av IFK Ystad känns naturligt eftersom de tror på mig och har en organisation som verkar extremt proffsig.

Samtidigt som IFK Ystad ser om huset till nästa säsong så är de nu mitt uppe i den slutliga striden om nytt kontrakt i den högsta serien.

– Innan man vet nästa års serietillhörighet är det svårt att säga hur truppen ska formas. Ramlar vi ner behöver den kanske breddas, klarar vi oss kvar så behöver den spetsas, spekulerar Kenneth Andersson, vars IFK Ystad denna vecka har att möta topplagen IFK Kristianstad och Lugi.