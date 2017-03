EU måste värna djurvälfärd

krönika

Djurvälfärd ligger mig varmt om hjärtat. Bland annat arbetar jag med de här frågorna i parlamentets samarbetsgrupp för djurvälfärd.

Ett problem som diskuterats tidigare är att djur från EU-länder skickas till länder utanför EU för slakt, där man struntar i hur djuren mår innan och under slakten. Dessutom far de illa under transporten: ofta saknar de mat, vatten och tillräcklig yta att röra sig på. Svensk media uppmärksammade det rätt stort förra året.

Vi har tittat på hur det har gått med oetiska djurtransporter till tredje land. Jag blir både ledsen och förbaskad av den senaste rapporten. Ett flertal medlemsländer, bland annat Tyskland, Belgien och Spanien, har fortsatt fuska och låter djuren gå igenom fruktansvärda strapatser under sin långa resa till slakt. Sedan slaktas de på ett grymt och plågsamt sätt, särskilt i Mellanöstern och i Egypten. Jag ska inte uppröra er med detaljerna, men det kan inte få fortgå. Vi kan inte tvinga de här länderna att slakta djur på ett humant sätt.

Men vi kan ställa krav på hur de hanterar djur från EU: annars får vi sluta skicka slaktdjur dit. Vi kan definitivt undvika att plåga djuren under resan.

Folk frågar ofta varför EU inte gör något åt plågsamma djurtransporter. Jag brukar svara att vi har gjort det, eftersom det finns bindande lagstiftning för hur det får gå till. Rätt bra lagstiftning, till och med. Men för att reglerna ska funka måste de följas. För att de ska följas måste medlemsländerna vara rädda för konsekvenserna av att strunta i dem.

Det är den ena aspekten på innehållet i rapporten: vi måste betrakta andra levande varelser som kännande, vilket ger att vi inte har rätt att behandla dem som billiga handelsvaror som kan kastas in i en lastbil och glömmas bort, utan att få ens grundläggande behov tillgodosedda.

Den andra aspekten är att vi som medlemsstat i EU måste känna en principiell rättmätig vrede över att så många länder struntar i lagar och regler som vi tillsammans kommit överens om. Det är ett generellt problem att EU-regler inte tillämpas.

Det är provocerande när man sliter med att få konservativa medlemsländer med sig ens på att visa fundamental respekt för djurets rättigheter att veta att samvetslösa sedan skickar djuret på en resa mot slakt som bara kan beskrivas som tortyr.

En tredje aspekt är att det inte blir bra mat av detta. Det går inte att garantera att det blir livsmedel som är säkert att äta med sådana slaktmetoder. Detta kött transporteras tillbaka till den europeiska marknaden och kan hamna på din tallrik.

Jag är både hund- och hästägare och älskar mina djur. Varför det inte ska gå att begripa att en gris eller en ko har samma rika känsloliv som en älskad hund eller favorithäst och måste visas den grundläggande respekten att man inte utsätter den för onödigt lidande har jag svårt att förstå. Jag menar inte att vi måste sluta äta kött. Själv tycker jag mycket om kött. Jag säger att vi inte har rätt att utsätta levande, kännande varelser för vad som helst och att vi inte kan gå med på att låta fusk, lagbrott och djurplågeri pågå för att det är arbetskrävande eller kostar några kronor extra att se till att reglerna följs.

Jag kommer att göra allt som står i min makt som europaparlamentariker för att se till att detta svineri upphör.