Alvarez sköt Redhawks vidare

ISHOCKEY Med bara 37 sekunder kvar att spela så sköt Robin Alvarez Malmö Redhawks vidare till SM-kvartsfinal.

– Jättehärligt att få sätta dit den, säger han om sitt avgörande 5-4-mål borta mot Luleå.

Hemvändaren och hemmasonen Robin Alvarez vände tillbaka till Rödhökarna från Djurgården inför den här säsongen för att vara med om just det här: att lira slutspelshockey i Malmö, något som inte har inträffat i stan på femton långa år.

I och med segern i ett ödsligt Coop Norrbotten arena, bara 4 459 sålda biljetter, så vann Redhawks den här korta matchserien i två raka, och laget kan nu börja ladda för SM-kvartsfinal.

29-årige Alvarez gjorde annars inte en av sina bästa matcher, men han steg fram när det som bäst behövdes i Malmölaget.

– Det känns självklart skönt att vi tog oss vidare, men vi kan spela bättre än så här. Det var mycket upp och ned i känslor under matchen, säger Robin Alvarez i C Mores direktsändning.

Jo, det var verkligen en hisnande berg-och-dal-bane-färd som de båda lagen bjöd på. Redhawks visade till en början upp grym effektivitet framför mål och gick upp till en 2-0-ledning.

Men Luleå kom snabbt igen, och det hela utvecklades till rena målfesten.



– Det var ett helt annat Luleå som vi mötte i dag än hemma i Malmö. De är fysiskt starka, så det gäller att vara kylig och stå emot, menar Alvarez.

I den sista perioden såg Fredrik Händemark länge ut att bli Malmös segerhjälte. I spel i numerärt underläge svarade han för ett läckert solonummer till 4-3. Han höll i pucken iskallt, och la in den enkelt i kassen.

Men ett vilt kämpande Luleå och Bill Sweatt hängde in kvitteringen, och gav Luleå nytt hopp i matchen. Då klev Robin Alvarez fram och skickade distinkt upp pucken i krysset. Detta sedan han fått stora ytor efter ett misslyckat Lulåebyte.

Redhawks har därmed vunnit åtta av sina tio senaste bortamatcher. Det bör ge rejält med självförtroende inför den kommande kvartsfinalserien, som inleds på fredag kväll.

De snabba spelvändningarna och effektiviteten har hittills varit ett framgångsrikt segerrecept.

– Vi ska vara aggressiva och åka skridsko, och inte ge bort någonting, säger Robin Alvarez om fortsättningen.

Malmöcoachen Peter Andersson fick till slut vara segerherre, men efter två spelade perioder så var han kritisk i C More till hur hans lag agerande.

– Vi spelar inte samma attackhockey som vi gjorde senast, vi glider in i situationerna, och spelar pucken i sidled eller bakåt, istället för framåt, analyserade han.

En som trivdes i hetluften var backen Nils Andersson, som briljerade med sitt 3-3-mål, ett högt handledsskott som gick ribba in.

– Tur att jag inte sköt från blå linjen, för då hade pucken suttit högt i nätet bakom målet i stället, säger han blygsamt om sitt mål.

Annars njöt Umåesonen för fulla muggar, inte långt från sina gamla hemtrakter.

– Det är kul med slutspelshockey, det är bara att njuta, och ingen håller igen ute på isen, påpekar han.