Skånska Operan spelar Puccini

Skånska Operan spelar i sommar Puccinis gripande mästerverk Madame Butterfly, om geishan Cio-Cio san som överger sitt gamla liv efter att hon blivit förälskad i den amerikanske sjöofficeren Pinkerton. .

Titelrollen kommer att sjungas av Lona Mohr Villadsen medan Daniel Svensson, som just nu kan ses i Phantom of the Opera på Cirkus i Stockholm, gör rollen som Pinkerton.

– Till odödligt vacker musik och en öppen scenografi som andas Japan kommer Skånska Operan att ge er en känslig tolkning av denna tragedi, kanske den största i operalitteraturen. Med intimt agerande, sång på högsta nivå och i kläder som tydligt anger tid och plats berättas det om äkta kärlek och svek, obrottslig trohet och ansvarslös lek, säger Åsa Jensen, Skånska Operans producent, i ett pressmeddelande.

Ola Hörling regisserar och Max Lörstad är kapellmästare.

Premiären är på Bäckaskogs slott den 1 juli (spelas här även den 2 och 4/7).

Turnén går sedan vidare till Hovdala slott (7-8 juli), Krapperups Bor (11-12 och 15-16 juli), Kalmar slott (18-19 juli), Ystad teater (22-23 juli), Borgeby slott (25-26 juli), Torup slott (28 juli), Jordberga gods (1 augusti) och Palladium i Malmö (3,5,6 och 8 augusti). Skånska Operan har i år även blivit inbjuden att medverka både på Copenhagen Operafestival den 30 juli och Aalborg Operafestival den 11 augusti.