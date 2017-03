Gröna gossarna satte Hörby på kartan

HÖRBY På 1950-talet vann Gröna gossarna från Hörby svenska mästerskapen för amatörorkestrar fyra år i rad.

Häromdagen träffades några av veteranerna i blåsorkestern i Folkets hus, och det blev många glada skratt när kamraterna från förr möttes igen.

Hörby Blåsorkester djupdyker just nu i föreningens 70-åriga historia. Bertil Månsson, Ronny Nilsson och Lars Lindgren är tre av eldsjälarna i orkestern och de träffas en gång i veckan i Folkets hus och går igenom tidningsurklipp, fotografier och styrelseprotokoll.

– Det började med att vi fick en hel påse med gamla tidningsklipp från en av medlemmarna i orkestern. Nu sorterar vi in materialet på rätt årtal i mappar. Orkestern hade en hel del bilder sen innan, och vi har även fått många fotografier av Gert Nilsson som har dokumenterat Hörbys historia under många år, säger Bertil Månsson.

– Vi dokumenterar för framtiden och går igenom hela Gröna gossarnas historia, inflikar Ronny Nilsson.

När Skånskan kommer på besök har Bertil, Ronny och Lars fått sällskap av tre andra veteraner i orkestern – Christer Nilsson, Roy Frank och Bertil Lindström. De var alla med under de första åren med Gröna gossarna.

– Alltihop började med att Johan Olof Andersson, ordförande i ABF, kom på att han skulle starta en blåsorkester i Hörby.

De första repetitionerna hölls på Köttbesiktningsbyrån. Det fanns inte så gott om lokaler då och besiktningsbyrån ansåg som en lämpligt ställe att vara på, berättar Bertil Lindström, som gick med i orkestern redan under premiäråret.

När blåsorkestern bildades 1947 hette den ABF:s gossorkester. Men i folkmun kom den att kallas för Gröna gossarna. Ett namn som fortfarande hänger med, även om de gröna uniformerna är inhängda sedan länge.

– 1951 gav vi en konsert i Göteborg. Göteborgsposten skrev om det i tidningen, och om våra gröna uniformer, och när folk läste om det började de kalla oss för ”Gröna gossarna”, fortsätter Bertil Lindström.

Det var bara pojkar som fick vara med i orkestern de första åren.

– Det fanns inte i vår värld att tjejer skulle vara med. En tjej kunde ju inte spela blåsinstrument, trodde vi, minns Bertil Lindström.

1962 kom det med flickor också i orkestern, som då bytte namn till Hörby Ungdomsorkester. Sedan dess har det blivit ytterligare ett namnbyte – till Hörby Blåsorkester.

Åldersspannet i blåsorkestern går från 10-74 år. Dirigent sedan drygt 20 år tillbaka är Gunilla Bengtsson.

Gröna gossarna blev ett välkänt begrepp långt utanför Hörbys gränser. Orkestern vann SM för amatörorkestrar fyra år i rad på 1950-talet, och gav konserter runtom i landet. Det blev många resor för de unga musikanterna.

– Orkestern blev snabbt populär och vi var ute och spelade varenda helg.

När Gossorkestern kom tillbaka till Hörby efter att ha tagit hem SM-bucklorna på 1950-talet var det stor uppståndelse i byn.

– Hela Hörby var församlat när vi kom hem med tåget.

– Jäklar vad vi sträckte på oss när vi såg hur mycket folk det hade kommit för att ta emot oss, skrattar Christer Nilsson.

Nils Hjelm var gossorkesterns första dirigent, men det är en annan orkesterledare som har etsat sig fast i minnet hos veteranerna – Hugo Rittnor.

Han ledde orkestern med järnhård disciplin och ställde höga krav på medlemmarna.

– När vi skulle spela i Osbyholm så tyckte Rittnor att vi kunde marschera dit från Hörby. Vi gick mitt på vägen. När Lundabussen kom sade chauffören till oss att vi skulle flytta på oss.

– Men Rittnor vägrade och ropade tillbaka ”Marscherande trupp har företräde”, skrattar Bertil Lindström.

– Det finns nog ingen som har gjort så många varv på Hörby Idrottsplats som vi i gossorkestern. Det var marschträning varje dag inför konserterna.

Minnena fortsätter att flöda runt fikabordet i Folkets hus. Christer Nilsson berättar att han gick med i Gröna gossarna 1952 – men att han fick vänta i tre månader på att en plats skulle bli ledig i orkestern.

– Jag spelade ventilbasun, men det fanns inga lediga instrument. Så jag fick sitta och skriva noter de tre första månaderna. Sen blev ett althorn ledigt, säger Christer Nilsson som senare blev dirigent för orkestern.

– Det var mycket resor. Vi kom ut och såg oss om i hela Sverige, och vi var ända nere i Tyskland. Det var en ära att få vara med, säger Roy Frank.

Nästa år blir det jubileumskonsert för blåsorkestern. Då är det 70 år sedan första konserten hölls.

– Eventuellt kommer vi att ordna en visning på Metropol av det material vi har fått fram, och museet har visat intresse för gossorkesterns första uniformer. Vi har lite planer på att ordna en konsert tillsammans med museet, säger Bertil Månsson.

De ursprungliga medlemmarna kallar sig numera för Gröna gubbarna, och träffas vartannat år och minns tillbaka till tiden då de var pionjärer för blåsmusiken i Hörby.