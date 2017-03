Succé direkt för Anders Christiansen

MALMÖ Med mindre än tio minuter kvar av en ganska blek träningsmatch mot Jönköping Södra var det dags. Anders ”AC” Christiansen gjorde comeback i MFF-tröjan. Kort därefter hade han spelat fram Tobias Sana till det matchvinnande målet. MFF vann med 1-0 (0-0).

– Det här har jag väntat på länge, att få komma in och spela igen efter sex månaders rehab. Skönta att få några minuter, sa ”AC” efter matchen.

Han fick ta emot hemmafansens jubel när han klev in på planen och en gång till efter målet.

– Det hade jag knappast förväntat mig. Det var smickrande, log Christiansen.

Att han var inblandad i målet sade han sig inte fästa särskilt stor vikt vid.

– Det var inte det viktigaste, huvudsaken var att få delta och känna på att spela match igen. Men det är klart att det är alltid bra att vinna matchen och det vare tt fint mål som Sana gjorde.

Målskytten Tobias Sana inledde till vänster på mittfältet men flyttade så småningom upp i anfallet där han först fick spela med Mattias Svanberg och sedan med Teddy Bergqvist.

Han hyllade Anders Christiansen efter matchen:

– Han betyder otroligt mycket för oss, för han både krigar, är extremt bollskicklig och höjer laget enormt med sitt snack. Han är som en dansk Paul Scholes.

Och han ser vass ut redan, jag är säker på att han är klar för startelvan till den allsvenska premiären.

– Målet var ganska enkelt, tack vare att AC vann boll och släppte till mig i ett perfekt läge. Sedan lurade han med sig en gubbe så att jag fick tid på mig att sikta i bortre.

Tobias Sana är ingen notorisk målskytt precis men just där, i straffområdet, känner han sig lugn:

– Jag är trygg och ofta farlig i de lägena.

Annars var det en ganska blek träningsmatch inför dryga 1000 åskådare i solen på Malmö IP. MFF kom till spel utan småskadade nyckelspelare som Pawel Cibicki och Jo Inge Berget, samt med Anton Tinnerholm på bänken – och fick aldrig något flyt i spelet.

– Inte så konstigt kanske, för vi var egentligen inställda på att ha konstgrässäsongen bakom oss, detta blev lite miss i planeringen och det tappade vi procent på i inställningen, sa MFF-tränaren Magnus Pehrsson.

– Men det var skönt att hålla nollan och att vi fick visa att vi kan vinna utan att vara på topp.

MFF gjorde en lång rad byten. Tre av dem på grund av småblessyrer:

– Lasse Nielsen en lättare stukning, Mackan (Rosenberg) ett genomtramp i hälen och Behrang Safari lite känning i hälsenan.

Men en del av bytena var också för att förändra matchbilden:

– Vi fick inyte saker och ting att fungera så vi försökte lite olika varianter och gjorde en del ändringar från bänken.

Målet var Pehrsson förstås nöjd med, liksom Anders Christiansens comeback:

– Kul för AC och för oss att han fick de där minuterna och han vann ju bollen före målet.

MFF startade med följande lag: Johan Wiland – Andreas Vindheim, Lassse Nielsen, Franz Brorsson, Behrnag Safari – Magnus Wolff-Eikrem, Erdal Rakip, Oscar Lewicki, Tobias Sana – Mattias Svanberg, Markus Rosenberg.

I den 46:e minuten gick Lasse Nielsen ut, Pa Konate gick in som vänsterback och Behrang Safari gick in som mittback.

I 52:a minuten gick Rosenberg ut. Sana flyttades upp på topp och Yoshimar Yotun byttes in på mittfältet.

I den 65:e minuten ersattes Behrang Safari av Dennis Hadzikadunic och Andreas Vindheim ersattes av Anton Tinnerholm.

Efter 80 minuters spel ersattes Mattias Svanberg av Teddy Bergqvist och Anders Christianses ersatte Magnus Wolff Eikrem.