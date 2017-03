Skräll när Robin knep segern

Melodifestivalen Det blev Robin Bengtsson som efter en rafflande final tog hem årets Melodifestival med I can’t go on. Robin fick 96 poäng av den internationella juryn och 50 av svenska folket.

Resultat

Robin Bengtsson – I can’t go on 146 poäng

Nano – Hold on 133 poäng

Jon Henrik Fjällgren feat Aninia – En värld full av strider 105 poäng

Mariette – A million years 99 poäng

Wiktoria – As I lay me down 90 mpoäng

Benjamin Ingrosso – Good lovin 87 poäng

Ace Wilder – Wild child 67 poäng

Boris René – Her kiss 66 poäng

Lisa Ajax – I don’t give a 46 poäng

Anton Hagman – Kiss you goodbye 43 poäng

Fo & O – Gotta thing about you 41 poäng

Owe Thörnqvist – Boogieman blues 33