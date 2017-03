Chockstart av Malmö i slutspelspremiären

Andreas Thuresson har just gjort 5-1 och firas av lagkamraterna. Malmö Redhawks chockstartade SM-slutspelet med att besegra Luleå med hela 6-1 på lördagen. Foto: TT

MALMÖ Game, set, match.

Tennissiffrorna 6-1 mot Luleå i den första slutspelsmatchen någonsin i Malmö arena

var rena chockstarten av Malmö Redhawks som nu har matchboll i åttondelsfinalen inför måndagens retur på bortais.

– Vi har laddat ordentligt för det här och spelade riktigt bra i 60 minuter i dag. Fysiskt, hårt på mål, högg fart. Vi visade att vi var bra förberedda, log Redhawks Andreas Thuresson som satte spiken i Luleåkistan den här kvällen, 5-1 i mitten av den andra perioden.

– Fick en fin pass av Erik (Andersson) och hade bara att raka in den i tom kasse.

Thuresson som varit mållös i 13 matcher innan torkan tog slut i sista grundspelsmatchen mot Växjö härom dagen visade att han liksom resten av laget taggat upp extra inför SM-slutspelet.

– Fast jag tycker att jag gjort rätt saker och skapat chanserna även tidigare men då har puckarna inte velat gå in. Nu sitter de i stället. Det är bara att fortsätta att jobba på samma sätt.

Rhett Rhakshani satte första målet i matchen, redan efter några minuters spel. Sedan lyckades Luleå visserligen kvittera – enda pucken som Redhawksmålvakten Oscar Alsenfelt släppte in, men så var han också rejält skymd när backskottet kom.



Men när Mattias Tjärnqvist dunkade in 2-1 och Frederik Storm kontrade in 3-1 anade nog de flesta vartåt det barkade den här kvällen.

Hemmalaget såg mycket tyngre, aggressivare och hungrigare ut än under serielunken och motståndarna tycktes chockade.

– De kom ut väldigt hårt och vi såg inte alls ut att vara redo, sa Luleåtränaren Petter Lasu Nilsson efter matchen.

I den andra perioden hade det knappt spelats fyra minuter innan Nichlas Hardt dunkade upp 4-1 i krysset och sedan kom alltså Andreas Thuressons 5-1. Game Over.

Ändå skulle det bli ytterligare ett mål. I den tredje perioden ramade Rhett Rhakshani in matchen genom att även göra sista målet efter assister av Fredrik Häåndemark och Nichlas Hardt.

– Nivån höjs, det smälls på mer och det är roligt att spela. Det är så här det ska vara, log Andreas Thuresson.

Redhawks tränare Peter Andersson var märkbart nöjd med sitt lag efter lördagens seger:

– Vi fick en bra start som gav energi och självförtroende och vi visade upp en bra effektivitet, låg på hårt och känns riktigt jobbiga att möta igen. Alla var påkopplade och extra plus att alla mål utom det sistagjordes fem mot fem, det var viktigt för oss, summerade Andersson.

– Men nu glömmer vi det här. Det är ny match på måndag i Luleå.

Andreas Thuresson var också noga med att påpeka att åttondelsfinalen ännu inte är vunnen även om det står 1-0 i matcher och Redhawks har en eventuell tredje och avgörande på hemmais.

– Vi får inte bli för kaxiga. det såg bra ut i dag, men nu gäller det att ladda om. och det finns absolut detaljer som vi kan göra bättre.

Det enda som var negativt den här kvällen var publiksiffran. 5500 sålda biljetter i en slutspelspremiär imponerar inte. Å andra sidan hade man Melodifestivalen att konkurrera med. Det lär nog bli större publik i nästa match, oavsett om det är en tredje och avgörande åttondelsfinal mot Luleå eller en kvartsfinalpremiär som väntar.

Fotnot: Innan matchstart fick Oscar Alsenfelt ta emot priset till SHL-säsongens bästa målvakt från självaste Leif ”Honken” Holmqvist.