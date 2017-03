Trångbodda Navet hoppas på lösning

Wilma Åström går i nian medan Liam Larsson och Baram Shafi går i gymnasiet. De gillar att titta in på Navet, träffa kompisar och snacka lite efter skolan.

My Ringström, Ronja Bodström och i bakgrunden Alice Melsen, Emmy Olsson och Enya Almgren chillar på fritidsgården Navet som de ofta besöker efter skolan.

SJÖBO Antalet besökande på fritidsgården Navet har halverats under 2016.

Brist på lokalyta och konkurrens från kulturskolans verksamhet som delar lokalerna anses vara en bidragande orsak.

Det var när kulturskolan fick lämna sina tidigare lokaler på Sandbäcksskolan i början av 2016 som även fritidsgården Navet blev trångbodd. En förskola i behov av lokaler flyttades in på kort varsel till Sandbäck vilket under året skapat en situation där Kulturskolan och fritidsgården konkurrerar om samma lokaler.

Oftast är det den öppna fritidsgårdsverksamheten som får stå tillbaka för den planerade kursverksamheten som Kulturskolan bedriver. Som till exempel filmskapande, sång- och instrumentundervisning och dans.

– Det är ju trevligt att vi får träffa kulturskolans personal oftare, men det är ju det här med lokalbristen som påverkar vår verksamhet negativt, säger Daniel Nordbäck, föreståndare för Sjöbos fritidsgård Navet med lokaler på Sandbäcksskolan.

Innan förändringen i februari 2016 då Kulturskolans pop-, rock-, slagverks-, kör- och sångverksamhet fick flytta in i samma lokaler som Navet i princip disponerade själv på eftermiddagarna var det genomsnittliga besöksantalet på fritidsgården 48,5 besökare per öppetdag. I november och december strax före årsskiftet hade siffran sjunkit till under hälften med endast 20,5 besök.

– Det har blivit lite bättre nu i februari med i snitt 26 besökare. Men det är synd att det blivit så här eftersom vi verkligen har en bra blandning av ungdomar, säger Daniel Nordbäck.

Framför allt ser han att de spontana aktiviteterna som tidigare kunde fördelas över flera rum försvunnit. Kulturskolans verksamhet pågår flera av rummen när Skånska Dagbladet är på besök, elever kommer och går i korridoren. Pingisbordet står ihopvikt i det som flera dagar i veckan används för musik-, drama- och danslektioner och i det som tidigare var en skapande verkstad är nu skolans slöjdsal inhyst och här står symaskinerna på rad.

– Med bara två personal så fungerar det inte att röja ur salen varje gång. Och det som hänt i det andra rummet är att rundpingisen som var stående varje dag försvunnit, berättar Daniel Nordbäck.

Men ändå verkar ungdomarna på plats nöjda med Navets verksamhet. Merparten vill bara ha en plats att hänga på och träffa kompisar efter skolan.

– Vi träffas här eftersom det är så långt att åka hem till oss som bor utanför Ilstorp, berättar Alice Melsen som tillsammans med kompisarna Emmy Olsson, Enya Almgren och sina respektive mobiler slängt sig i en av de stora sofforna som står i skolans matsal där även biljardbord och ett fotbollsspel står.

I kaféet, som är Navets andra av två säkra rum, har ett tiotal unga samlats runt borden. Max Friberg är på gång och fixar sig en varm macka, något som dagligen är möjligt och kostnadsfritt för besökarna.

– Jag gör en toast varje dag, det är jättebra, säger Max Friberg som kommer till gården för att här är alla hans närmaste kompisar.

Även om ungdomarna inte kan sätta fingret på vad de skulle önska mer av sin fritidsgård så vet personalen hur situationen förändrats. Grupperingarna i mindre grupper i olika rum där man tidigare spelat spel och pysslat har försvunnit liksom spontana infall som inkluderat dans och musik i stora salen likaså. Till det har förändringarna skapat en del oro bland personalen.

– När vi hade arbetsro såg vi också att verksamheten ökade. För personalen är det självklart viktigt och motiverande att känna att politikerna vill satsa på ungdomsverksamheten, det hoppas vi fortfarande på. Tills vidare får vi får leva med de lokaler vi har och försöka göra dem attraktiva ändå, avslutar Daniel Nordbäck.