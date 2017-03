Snabb åtgång på vatten i butikerna

Lund Snabb åtgång på butikernas flask- och burkvatten men ingen allvarlig inverkan på sjukvården. Så såg det ut när kokningsrekommendationerna för dricksvattnet i halva Lund med omnejd kvarstod under fredagen.

VA Syd fortsätter utredningen av vad som orsakat den förhöjda halten av koliforma bakterier i delar av ledningsnätet.

– Vi arbetar intensivt men har ännu inte något att berätta, förklarar Nina Steiner, kommunikatör på VA Syd.

Klockan 16 på lördagen utlovas information om nya provresultat och vad de kan innebära. Just nu tas ett 20-tal prov per dygn

Vissa typer av koliforma bakterier är sjukdomsalstrande, men de flesta inte.

Kokningsrekommendationen utfärdades på torsdagsförmiddagen och omfattade inledningsvis hela Lunds stad, plus en rad andra orter.

Sent på eftermiddagen drogs rekommendationen tillbaka för ungefär halva Lunds stad, inom den så kallade lågzonen, efter att nya provsvar kommit.

Men den kvarstår för nordöstra delen av stan plus Stångby, Hardeberga, Södra Sandby, Odarslöv och Flyingeby samt Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda i Eslövs kommun.

Exakta besked om berörda adresser går att få via en karta på VA Syds hemsida.



På Skånes universitetssjukhus inleddes omgående ett arbete med att identifiera och inventera eventuella risker kring vattnet.

– Vissa olägenheter har uppstått men alla operationer har kunnat genomföras som planerat, säger chefläkare Daina Selga.

Sjukhuset har också fått återkommande leveranser av rent vatten från Regionservice för att slippa omfattande kokning.

– Personer med nedsatt immunförsvar och svårt sjuka patienter ska inte tvättas med vattenledningsvattnet, och heller inte barnen på neonatalavdelningen, säger Daina Selga.

Dialysverksamheten är beroende av stora mängder vatten men där finns egen vattenrening och därmed har det inte uppstått några störningar.

Det finns heller inte några rapporter om sjukdomsfall kopplade till vattenproblemen.

– Vi har även kollat det med Smittskydd Skåne, förklarar Daina Selga.

I många butiker gapade hyllorna med köpevatten snart tomma efter beskedet om kokningsrekommendation. Först försvinner det ”stilla” vattnet, sedan det kolsyrade och smaksatta.

– Efter tidigare erfarenheter gjorde vi extrabeställningar direkt, säger Ola Hollerup, butikschef på Ica vid Clemenstorget.

Jesper Andersson på Ica i Södra Sandby berättar om samma sak där:

– Vi fick hem tio halvpallar extra som gick åt direkt – normalt säljer vi en i veckan.

Nya leveranser kommer även under lördagen.

– Sedan kan vi få ännu mer under söndagen om det behövs – vi följer utvecklingen via nyheterna, säger Jesper Andersson.