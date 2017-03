Frivilliga får eloge under flyktingkrisen

Informationen kunde varit bättre till de nyanlända, till exempel under krisen på Malmömässan då många hundra trodde att de var frihetsberövade.

Malmö Förväntningarna var stora när regeringens utredare lade fram sin rapport om flyktingkrisen 2015. Den som förväntade sig skarp kritik och tydlighet vem som brustit blev besviken.

Det är den tredje rapporten som läggs fram om hur Sverige klarade flyktingkrisen hösten 2015.

Tidigare rapporter har tagits fram av riksrevisionen och riksdagen. På torsdagen överlämnade regeringens särskilde utredare Gudrun Antemar, till vardags lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, sitt betänkande.

Under presskonferensen gav Gudrun Antemar en exposé över händelseförloppet. Under 2015 anlände över 163 000 asylsökande, varav huvuddelen anlände under senhösten. Ytterligare personer anlände, men kan ha valt att resa vidare.

I juni 2015 lade Migrationsverket fram en prognos, som tydde på ett minskat antal asylsökande. Trots att lägesbilden totalt förändrades i början på september gjordes ingen omvärdering av underlaget. En ny prognos lades fram först i oktober.

I inledningsskedet rådde en kaotisk situation, främst i Skåne. Men detta lugnade relativt snabbt ner sig.

Här är Gudrun Antemar tydlig med sin eloge till civilsamhället genom frivilligorganisationer, frivilliga och företag.

– De är snabbfotade och en viktig kraft, sa hon.



Även polisen beröms för att snabbt ha beslutat om en särskild händelse.

Någon skarp kritik lämnas inte av utredaren, men det finns exempel på områden som behöver förbättras. Bland annat gäller det regeringens styrning.

Som exempel nämner Gudrun Antemar samarbetet mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och länsstyrelserna. Båda har ansvar för krisberedskapen, men var gränsen går mellan nationellt och regionalt ansvar borde klargjorts av regeringen.

Regeringen borde varit tydlig med hur Migrationsverket borde prioritera mellan de tre huvuduppdragen tak över huvudet, registrering och inleda och fatta beslut i asylutredningarna. I flyktingkaoset lade myndigheten enorma resurser på att ordna bostäder, vilket Gudrun Antemar försiktigt andas att någon annan kunde skött i avlastande syfte.

– Migrationsverket tvingades till tydliga prioriteringar, tak över huvudet eller registreringar.

Under presskonferensen konstaterades att Migrationsverket ordnat tak över huvudet för alla, förutom en natt. Däremot har 50 000 asylutredningar, varav 16 000 gällande barn, i januari 2017 inte avslutats. Av dessa hade 40 000 utredningar ännu inte påbörjats, varav knappt 15 000 berör barn.

– Myndighetens kapacitet är grundläggande för individens rättssäkerhet, säger Gudrun Antemar.

Förbättringsåtgärder handlar främst om information. Mottagningskommuner hade skäl att önska sig tydligare och snabbare information, till exempel från Migrationsverket. Stor osäkerhet rådde kring ersättningar från staten.

Även informationen till de asylsökande borde förbättras. Bland annat pekar Gudrun Antemar på situationen på Malmömässan. I början av november kvarhölls 600–700 personer på mässan i väntan på registrering. Situationen uppfattades som ett kvarhållande och asylsökande rapporterades försöka ta sig ut via nödutgångar.

– Med rätt kunskap och information hade de personerna som befann sig på Malmömässan insett att deras frihet inte var begränsad, sa hon under presskonferensen.

Inrikesminister Anders Ygeman konstaterade att 2015 var den största asyltillströmningen i modern tid och att regeringen under krisen fattat ett 70-tal beslut, bland annat om återinförande av inre gränskontroll 12 november och skärpta krav för asylinvandring 24 november.