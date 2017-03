Sveamatea får årets kulturpris

SVEDALA Hampus Gsaxner och föreningen Sveamatea får dela på årets kulturpris i Svedala kommun. Kulturstipendiet går till Oliver Askard.

Kulturpriset är på 10 000 kronor och pengarna delas lika mellan Hampus Gsaxner och föreningen.

Han fick vetskap om att han tilldelats priset i onsdags kväll.

– Det känns väldigt roligt och jag tyckte att det var en stor ära bara att bli nominerad, berättar han.

– Jag har inte hunnit smälta det här än!

På frågan om vad han ska göra med pengarna blir svaret att de ska användas till kulturevenemang.

– Jag ska unna mig att se olika teaterföreställningar. Helst av allt skulle jag vilja se en musikal på Broadway.

Hampus Gsaxner är ungdomsledare i Sveamatea. Förra våren regisserade han Cafémysteriet som sattes upp av ungdomsgruppen. Han har varit med i många uppsättningar som skådespelare också. Han gick med i föreningen när han var 9 år och är 18 år idag.

– Hampus Gsaxner är en eldsjäl i föreningen och vi vill uppmärksamma både honom och föreningen som bedriver mycket ungdomsverksamhet, konstaterar Birgitta Delring (BP) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.



Sveamatea är en teaterförening som funnits sedan 1979 och som spelar teater för både unga och vuxna. I dag finns två barngrupper och en ungdomsgrupp från 13 år och uppåt.

Ibland arrangeras även andra arrangemang på Flamman, exempelvis spökvandringar under allhelgonahelgen, aktiviteter i samband med julskyltningen med mera.

Förra året delades inget kulturpris ut alls eftersom det inte kommit in några nomineringar eller ansökningar. Det här året var det annorlunda och det fanns många namn och föreningar att välja på i samtliga kategorier.

– Vi hade fått många nomineringar år och det var svårt att välja, fortsätter Birgitta Delring. Priserna har fått mera uppmärksamhet i år vilket gjort att flera förslag komit in.

Kulturstipendiet på 10 000 kronor går till Oliver Askard från Hyby. Han går på gymnasiet i Lund och pengarna ska användas till en resa till Tanzania. Hans gymnasieskola har ett samarbete med en skola där och resan är en del i ett gymnasiearbete.

Idrottspriset på 10 000 kronor går till Tilda Ek som är aktiv i Svedala kampsportförening. Hon sysslar med kempo och är medlem i svenska landslaget.

Föreninsgledarstipendiet tilldelas Lennie Sverin som är tränare i Svedala volley. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Samtliga utmärkelser delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Svedala den 6 juni.