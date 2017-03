Strandpaddan får ny chans i grunda pölar

Med rätt förutsättningar förökar sig strandpaddan rekordsnabbt, säger docenten Per Nyström.

Grävmaskinisten Rolf Lundh, t v, och Per Nyström, kollar vattendjupet i en av strandpaddans kommande pölar.

Per Nyström, docent i sötvattensekologi och projektassistent för EU-projektet, ser över de första groparna på Ravlunda skjutfält där strandpaddan ska föröka sig.Foto: Iris Tiitto

Ravlunda. I ett gemensamt EU-projekt med länsstyrelsen i Skåne ska strandpaddan göra comeback på Ravlunda skjutfält.

Det kan låta lustigt att en paddart lever på ett skjutfält, men Ravlunda skjutfält, utanför Simrishamn, är ett eldorado av biologisk mångfald.

Strandpaddan har däremot minskat i antal så till den grad på området att den numera är listad som sårbar på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Nu ska ett femårigt EU-projekt inom SemiAquaticLife, tillsammans Länsstyrelsen Skåne, säkra överlevnaden för så kallade semiakvatiska djur inom Natura 2000-områden.

– Till semiakvatiska djur hör grodor, paddor och en del insekter som trollsländor och skalbaggar, förklarar Per Nyström, docent i sötvattensekologi och projektassistent för EU-projektet.

Han förklarar vidare att strandpaddan var betydligt mer förekommande tidigare på skjutfältet, men de vatten som var lämpliga för den har vuxit igen. Enligt den senaste inventeringen fanns några enstaka kvar på skjutfältet. Så det finns inga lämpliga vattendrag för strandpaddan just nu.

– Och så vill ju inte ha det.

Vi vill ju förbättra förutsättningarna för strandpaddan, säger Per Nyström, och pekar sedan på några grunda gropar som grävts fram på skjutfältet.

När de är klara ska de nämligen säkerställa att strandpaddan kommer tillbaka till skjutfältet. Men strandpaddan är lite kräsen i smaken och vill inte leva i vilken pöl som helst.

– Ja, kravet är att det ska vara grunda vatten, som helst ska torka ut under sommaren, för strandpaddan är en art som har svårt att konkurrera med andra groddjur, säger Per Nyström.

Trickset är, säger han, att det ska vara lagom mycket vatten. Och pölarna får gärna vara vi olika storlekar. Dessa kommer att grävas lite här och där på skjutfältet, totalt 8-9 i antal. I dessa pölar kommer sedan strandpaddeägg från andra håll att planteras. Den här proceduren kommer att upprepas i tre år framöver.

Per Nyström tror nog att några strandpaddor kommer säkert att lukta sig till pölarna redan i år, men för att lyssna till den ljuva kören av lekande strandpaddor i skymningen, ja då får man vänta i några år till.

– Grodorna från de ägg som vi planterar i pölarna i år är kanske könsmogna om tre fyra år. Men med rätt förutsättningar utvecklas strandpaddan jättesnabbt, säger Per Nyström.

Om den leker i maj månad har småpaddorna hoppat upp redan i juni. Om det går riktigt bra kan det säkert vara hundra paddor om tio till femton år, tror han.