Redhawks mot Luleå i SM-slutspelet

ISHOCKEY Andreas Thuresson visade slutspelsform, när Redhawks slog Växjö med 5-4 i SHL:s sista omgång.

– Vi fick igång anfallsspelet, säger ”Thure” inför SM-åttondelsfinalerna mot Luelå, som inleds redan på lördagen.

Efter fyra förluster bröt Redhwaks sin trista trend i svenska hockeyligans 52:a och allra sista omgång.

Det blev en målfest mot serieledaren Växjö Lakers i Vida arena, där Andreas Thuresson satte den vinstgivande pucken. Ett snärtigt skott i krysset bröt hans måltorka. På tolv matcher hade landslagsspelaren bara gjort ett mål.

Mot Växjö varvade han upp rejält. Förutom målet svarade han för en läcker assist bakom ryggen till Fredrik Händemarks 2-1-mål. Rödhökarna visade upp vassa kontringar, där Växjö inte alls hängde med i svängarna.

– Även om inte matchen gällde så mycket, så är det alltid skönt att vinna och gå in i slutspelet med en go känsla, säger Tyringesonen Thuresson i C Mores direktsändning.

Redan på lördag kväll inleds åttondelsfinalerna. Redhawks börjar mot Luleå i Malmö arena som favorit. Inte minst har Malmölaget en fördel av sitt power play. Laget har svarat för 40 mål i numerärt överläge i grundserien i SHL, och den delen av spelet brukar kunan bli avgörande i täta matcher.

Dessutom fick Cristopher Nihlstorp vara med om en seger. Redhawks andrekeeper har vunnit SM-guld med Färjestad och Växjö, han kan bli en slutspelsjoker. För att gå långt krävs två bra målvakter, och vad Oscar Alsenfelt går för vet vi sedan tidigare.

Växjö slutade på 99 poäng i SHL i och med förlusten mot Redhawks, men får en miljon kronor, som är belöningen för att vinna SHL.

Nu laddar Malmö Redhawks för den roliga delen av hockeysäsongen.

–Det ska bli skitkul, hoppas vi kan fylla arenan, för det har inte varit slutspel på femton år i Malmö, säger Andreas Thuresson.