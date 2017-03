Lärosätets historia beskrivs i ny bok

LUND

För en tid sedan kom universitetets populärvetenskapliga 350 årsjubilumsbok. På torsdagen släpptes en mer vetenskaplig variant.

Den innehåller dock massor av spännande historier och fakta, som den första ångbåtens betydelse och hur de anatomiska dissektionerna gick till.

Det hela är resultatet av ett forskningsprojekt, som har utmynnat i en antologi. Sju författare har sammanställt olika delar av boken som heter Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden.

Något som skiljer den från andra skildringar av lärosätets historia är att Beredd till bådadera framför allt handlar om utvecklingen de senaste femtio åren. Ämnen som Ideon och Fråga Lund behandlas.

I kapitlet Kroppen. Döden som livets lärare beskriver Jan Eric Olsén verksamheten på Anatomen fram till nedläggningen 1995.

David Dunér tar avstamp i universitetets gryning på 1660-talet och beskriver kontakterna med omvärlden fram till i dag.

– Hela idén med ett universitet är att verksamheten kräver en internationalisering. Och det har aldrig varit så internationellt som när det öppnade. All konversation fördes på latin, till och med under sammanträden och i matbespisningen, säger David Dunér.

Lärarna rekryterades från utlandet eller var personer som hade tillbringat flera år på resor.

Från början hade lärosätet en särskild utgångspunkt genom närheten till Köpenhamn och Tyskland.

– Från början skedde kontakterna med segelbåt och häst och vagn, men en brytpunkt inträffade 1828 när den första ångbåten till Köpenhamn började att gå. Under 1800-talet kom också tåget och telegrafen.

Universitetet har traditionellt haft starka kontakter med Danmark och Tyskland, och så är det än i dag, även om Östeuropa och Asien vuxit starkt de senaste åren, avslutar David Dunér.