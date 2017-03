Bygdefrågor engagerar fortfarande

höör Allt började med det EU-finansierade projektet ”Hela Europa ska leva” som skapade en grogrund för bygdeföreningar runt om i landet. 28 år senare står Södra Ringsjöortens Bygdeförening på mer stabila ben än någonsin.

– Vi som jobbar med det här har ju jätteroligt. Det är inte helt lätt att styra upp ett styrelsemöte på grund av allt livligt diskuterande, säger ordföranden Gull Rydström.

När andra föreningar i kommunen i dag har det tufft och står inför nedläggning är det precis tvärtom för Södra Ringsjöortens Bygdeförening. Mer om det senare. Allt började för nästan exakt 28 år sedan.

– 1989 var det ”Levande landsbygd” som gällde. Det var några eldsjälar som satte igång, säger Gull Rydström.

En av dessa är Ingrid Nihlgård som varit med i styrelsen under alla år. En av anledningarna till att föreningen lyckats hålla sig vital under alla år är ett brett och aktuellt program. Det tror styrelseledamoten Tom Ström.

– Hos många föreningar som jag varit medlem i hör man ingenting under ett år. Inte förrän det är dags att förnya medlemsavgiften. En ambition har varit att vi inte ska hamna där. Tvärtom ska det råda full aktivitet, säger han.

Bygdeföreningen i södra delen av Höörs kommun har som mål att dokumentera bygdens historia och att sprida kunskap om densamma. Man ska skapa kulturella verksamheter och gärna stödja ideella föreningar och enskilda initiativ inom näringslivet som verkar i bygden.



Men vad innebär då Södra Ringsjöorten rent geografiskt? Gull Rydström, Tom Ström och Ingrid Nihlgård tvekar alla för en sekund när frågan kommer.

– Ringsjö församling är ett riktmärke. Sedan utgår vi från byarna i området, till exempel Bosjökloster, Snogeröd, Rolsberga, Hurva och Gudmuntorp, säger Gull Rydström till slut.

Att hålla en förening blomstrande under 28 år låter inte som en lätt ekvation. Men styrelseledamöterna tycks inte titta bakåt. I stället ligger nästa aktivitet hela tiden i fokus. Södra Ringsjöortens bygdeförening anordnar i dag ett brett spektra av evenemang.

Bygdeaftnar på Hurva Gästis sker 4-5 gånger per år. Man genomför bygdevandringar, ger ut bygdeskrifter, arrangerar nationaldagsfirande på Snogeröds idrottsplats, kyrkogårdsvandringar, hemvändardagar och inte minst konst- och hantverksmässan i Kyrkans hus på Bosjökloster.

– Mässan är extra kul eftersom den började i väldigt liten skala under Elly Bööks ledning. Vid 95 års ålder ställer hon fortfarande ut sina trasmattor på mässan. Förra året hade vi 18 utställare, säger Ingrid Nihlgård.

De återkommande bygdeaftnarna tycks ha exploderat i popularitet. Inte minst sedan flytten från Snogeröd till Hurva Gästis.

– Det har hänt mer än en gång att vi nått taket. Vi får ta in max 100 personer och det har hänt att vi fått säga nej till mellan 40 och 60 personer. Det känns naturligtvis inte bra, säger Gull Rydström.

Nyligen passerade föreningen 255 medlemmar vilket betyder nytt rekord. Medlemsantalet är ständigt stigande.

Allt är dock inte frid och fröjd.

– Vi har ingen egen föreningslokal i dag som vi skulle behöva. Vi hoppas på en mindre lokal på Snogeröds idrottsplats för förvaring av bygdeböcker med mera, men inget är bestämt, säger Gull Rydström.

Var får ni all energi ifrån?

– När jag växte upp tyckte jag min far pratade jämt om släkten och olika händelser i bygden. Men kanske satte det igång något. I dag har jag ett stort intresse för bygdens historia även om mina döttrar tycker jag ägnar för mycket tid åt det här, säger Gull Rydström.