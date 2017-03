Våld mot kvinnor i fokus

MALMÖ Att förebygga våld mot kvinnor är en av de viktigaste kvinnofrågorna just nu. Det sa jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon talade inför Internationella kvinnoföreningen på Rådhuset i Malmö på kvinnodagen.

Socialdemokraten Åsa Regnér kunde stolt berätta att regeringen i dagarna har beslutat om en ny jämställdhetsmyndighet med på 1,3 miljarder kronor till sitt förfogande och att man tidigare i vinter har gjort upp en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Det handlar både om mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, förklarar ÅsaRegnér.

När hon besökte Malmö på Internationella kvinnodagen och talade på Internationella kvinnoföreningens möte framhöll hon de insatser som kvinnor i föreningar som IKF gör liksom många systrar i föreningar runt om i världen.

– Det är tack vare er som vi kan påverka och flytta fram positionerna i den kvinnokamp som har böljat framåt och bakåt sen jag var på min första kvinnokonferens i FN 1995. Snart är det dags igen och då är jag glad över att det finns representanter från Malmö med och framför våra synpunkter, menar Åsa Regnér.



På plats i Rådhuset fanns också kommunalrådet Carina Nilsson (S) som under dagen hade tagit med jämställdhetsministern till Fryshuset för att visa hur de jobbar med ungdomar, bland annat mot våld och hedersförtryck.

– Förutom att satsa på ungdomar vill jag en dag som denna också kämpa för att förbättra kvinnors ekonomiska situation och slå ett slag för att vi ska uppmärksamma kvinnors psykiska ohälsa och situationen på arbetsplatserna i skolorna, säger Carina Nilsson.

Internationella kvinnoföreningens ordförande, Iva Parizkova Ryggeståhl, bekräftar att mäns våld mot kvinnor länge har varit aktuellt i föreningens arbete. Men deras insats handlar också mycket om att få fler invandrarkvinnor att jobba.

– Vi håller kurser och driver projekt, bland annat med Malmö stad, för att hjälpa både låg- och högutbildade kvinnor in på arbetsmarknaden. Det är ett bra sätt att integreras och stärka kvinnorna att stå upp mot bland annat våld, menar Iva Parizkova Ryggeståhl.

På Stortorget samlades flera hundra kvinnor och män för att manifestera och fira Internationella kvinnodagen. Här talades det om internationell solidaritet från Aleppo till Warsawa, från Kabul till Malmö och ”det aldrig har varit viktigare att stå upp för kvinnors rättigheter än nu”.

– Det är bara genom en avkoloniserad feminism och en enad feministisk kamp i världen som vi är okrossbara. Det behövs i en tid då aborträtten är i fara, då kvinnors kroppar används som vapen i krig och nationalismen vinner mark, framhöll Alejandra Gomez Lozano i FI.

Farideh Arman pratade också i sitt tal om USA president Donald Trumps nedvärderande och sexistiska uttalanden om kvinnor under många års tid och menar att både synen på och bemötande av kvinnor i reaktionära rörelser över världen måste bekämpas.

Vänsterpartiets kommunalråd Martin Skrak lämnade på kvinnodagen in en motion till kommunfullmäktige med förslag på hur arbete och föräldraskap inom staden kan underlättas. I sitt tal på Möllevångstorget pratade hon om att ta makten över ”våra egna liv”.

– Makt, ekonomi och arbete hänger ihop. Det är avgörande att se kvinnors vardag som viktiga feministiska frågor att vinna. Kvinnor tvingas fortfarande ta största ansvaret för hem och barn, har lägre löner och sämre arbetsvillkor än män, säger Martina Skrak.

När manifestationen vandrade genom Malmös gator passade de på att stanna till utanför akuten på Skånes universitetssjukhus där de vinkade och formade hjärtan till vårdpersonalen, som samlades innanför glasfasaden. På kvällen var också kvinnofester bland annat på Inkonst, Kirsebergs teatern och Moriska paviljongen.