Till Malmö med toner och poesi

konsert I kväll är det turnépremiär på Malmö Live för poeten Kristina Lugn och jazz/vissångaren Sarah Riedels gemensamma konsertturné tillsammans med kontrabasisten Viktor Skokic och pianisten Jonas Östholm.

– Det är jättekul att få det här mötet på scen och för publiken blir det två helt olika saker, olika infallsvinklar, när Kristina läser sina texter och när vi spelar dem, säger Sarah Riedel.

Konsertturnén Lugn & Riedel utgår från skivan ”Sarah Riedel tolkar Kristina Lugn” som kom ut i höstas och nyligen också vann viskategorin på Manifestgalan. Musikern, kompositören och sångaren Sarah Riedels relation till Kristina Lugns texter går dock långt tillbaka i tiden.

– Det började med att jag sjöng några texter av henne när jag var ganska ung och så har jag läst henne mycket och sett hennes pjäser och haft med mig tanken länge att jag skulle vilja göra en hel skiva med hennes texter, berättar Sarah Riedel på telefon en vecka före turnéstarten.

2014 fick Sarah Riedel möjlighet att göra en föreställning på Soppteatern i Stockholm och bestämde att det skulle bli en timme med ett urval av Kristina Lugns texter tonsatta av henne själv, musikerna Viktor Skokic och Jonas Östholm och även av hennes pappa, musikern och kompositören Georg Riedel.

– Vid ett tillfälle var Kristina Lugn och lyssnade på oss där på Soppteatern och blev lyckligtvis förtjust, säger Sarah Riedel med ett lyckligt skratt.

Hon sade då att om ni ska ut på turné med det här så vill jag jättegärna vara med. Efter det har vi vid två tillfällen, ett i somras och ett i höstas, haft gemensamma framträdanden. Sedan släppte vi en skiva med sångerna och nu blir det turné.

Musikerna Viktor Skokic och Jonas Östholm är också med på turnén och Sarah Riedel betonar att det inte är hon och Kristina Lugn och två musiker på scen utan att det är något de gör gemensamt alla fyra.

– Jag har jobbat mycket med Viktor och Jonas innan och när vi började arbeta med Kristinas texter utgick vi också från den här sättningen och det gör något med hur det blir.

På scen ska Sarah Riedel, Viktor Skokic och Jonas Östholm spela sina tonsättningar av Kristina Lugns dikter och sedan kommer Kristina Lugn att läsa sina dikter.

– Det är jättekul att få det här mötet på scen och för publiken blir det två väldigt olika saker, med olika infallsvinklar, när Kristina läser och när vi spelar dem, säger Sarah Riedel.

Läser Kristina Lugn samma dikter som ni spelar?

– Det är lite olika, ibland går det in och ut ur vartannat och under turnén kommer det också att vara nytt material som Kristina har skrivit. Men vi är alla på scen hela tiden och det finns också utrymme för det spontana. Jag tror att publiken kommer att känna att det här sker nu, i den här stunden och det är väldigt härligt.

Sarah Riedel betonar många gånger under samtalet hur fantastiskt roligt hon tycker det är att få arbeta tillsammans med Kristina Lugn.

– Vi beundrar alla henne så mycket för hennes författarskap så det är så ärofullt. Sedan är det också väldigt kul för hon är fantastisk på scenen och i sitt sätt att nå publiken. Och det är så roligt att hon i sin tur uppskattar väldigt mycket det vi gör med hennes texter.

Vad är det då i Kristina Lugns texter som gjort att de blivit så viktiga för dig?

– Hon en fantastisk poet med glasklara formuleringar och det är nästan som punchlines i vissa texter som både är väldigt poetiska och samtidigt lätta att ta till sig. Sedan är det ganska tvära kast och det tycker jag är roligt och bejakande. Och de är tacksamma att sjunga för att Kristina är så musikalisk – jag skrev i förordet till skivan att hon har absolut poetiskt gehör. Vad gäller skivan så är det också så att många av texterna som vi har valt är allvarliga och vackra och handlar om död, ensamhet och längtan. Jag tycker det är roligt att lyfta fram den sidan. Många associerar henne till det galna, roliga och absurda men hon har också en annan, väldigt vacker, sida.

Hur tänkte ni när ni skulle fånga texterna i musik?

– Jag kan egentligen bara svara för mig själv men jag tror att vi alla har utgått från att det verkligen är texten som får styra kompositionen. Rytmen i texten är väldigt viktig att förhålla sig till och är det till exempel en text som är mer oregelbunden så blir musiken också det. Jag tycker att det är viktigt att texten får leva i musiken och det är så klart med stor respekt man tar sig an texterna för en dålig tonsättning kan förstöra dem. Därför blev vi också så ödmjukt lyckliga när Kristina tyckte om det.

I kväll är det alltså premiär för turnén och att starten blir just på Internationella kvinnodagen tycker Sarah Riedel känns jättefint.

– Som kvinna är det så skönt att få sjunga Kristina Lugns texter, säger hon. De är inte snygga, beskedliga och väluppfostrade utan det får lov att vara fult, obekvämt, absurt och konstigt. Det är väldigt befriande.

Sarah Riedel: Född: 1982 i Stockholm.

Bakgrund: Sångerska, kompositör och musiker med inriktning mot jazz och visa. Utbildad på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Skivdebuterade redan som femåring på Världens bästa Astrid med ”Lille katt”. Har sedan dess medverkat på en rad skivor och gett ett stort antal konserter. 2010 fick hon Sveriges Radios utmärkelse Jazzkatten för årets nykomling och i april samma år gav hon ut sitt första album i eget namn, Memoires of a Lost Lane. Utnämndes 2013 till musikchef och artist in residence på Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm och har där samarbetet med Kungliga hovkapellet, tonsatt texter av Kristina Lugn och även framför texter av Barbro Lindgren.

Aktuell: Med konsertturnén Lugn & Ridel som inleds i kväll, 8 mars, på Kuben i Malmö Live 19.00.

Sarah Riedel om …

… vad Internationella kvinnodagen betyder för henne: ”Jag blev mamma till en liten flicka för några månader sedan och känner ännu tydligare hur viktigt det är, hur mycket som jag tagit för givet när jag växte upp vad gäller kvinnors rättigheter och ställning i samhället nu ifrågasätts. Egentligen är det sorgligt att det behövs en kvinnodag men det känns samtidigt påtagligt att det behövs för att uppmärksamma orättvisor i världen.

… vad hon har på gång förutom turnén: ”Så småningom ska jag börja skriva lite nytt material till en skiva med både text och musik av mig. Men just nu är det det här med turnén och att vara mamma till mitt första barn.”

Lugn & Riedel:

Turnén Lugn & Riedel har premiär i Kuben på Malmö Live i kväll 19.00. 21.00 blir det sedan också ett samtal mellan Sarah Riedel och Kristina Lugn, lett av journalisten Tara Moshizi.

Totalt besöker turnén Lugn & Riedel sju städer. Ytterligare ett besök i Skåne blir det, på Lunds Stadsteater 25 mars.

Läs mer: