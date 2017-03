Polisen ber om hjälp hitta försvunnen 83-åring

simrishamn En 83-årig man anmäldes på tisdagen försvunnen från sjukhuset i Simrishamn.

Polisen har under onsdagen sökt med polishundar, och med hjälp av polishästar och helikopter.

Nu ber polisen om hjälp från privatpersoner och företag.

Polisen söker fortfarande efter den 83-årige man som under tisdagen anmäldes försvunnen från sjukhuset i Simrishamn

En del tips och observationer har inkommit till polisen och dessa har följts upp.

Nu ber polisen om hjälp från privatpersoner och företag att söka igenom exempelvis olåsta utrymmen på ett företags område, ett olåst uthus på en villatomt eller liknande.

Primärt i närområdet kring sjukhuset, men även på andra platser i Simrishamn.

Tips och observationer mottages tacksamt via telefonnummer 114 14.

Ser du eller har du nyss sett mannen bör du larma polisen via 112.