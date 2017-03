Lurad av falsk Microsoftanställd

ESLÖV

När den 23-åriga kvinnan svarade i telefonen presenterade sig en man som sade att han ringde från Microsoft.

Han påstod att hennes dator var hackad och att han kunde hjälpa henne mot en kostnad av 19 kronor.

Kvinnan tackade ja till erbjudandet och släppte via uppringarens tekniska guidning över telefon in honom i sin dator.

Efter en tid var mannen klar. Men han påstod då att 10 000 kronor av misstag förts över från honom till henne under arbetet med datorn. Dessa pengar ville han nu genast ha tillbaka, plus de 19 kronorna för arbetet. Kvinna lovade att ordna detta och körde in till en butik i Eslöv som förde över 10 019 kronor till det konto som mannen uppgett.

Senare upptäckte kvinnan att hon blivit lurad inte bara på detta belopp utan även ytterligare 6 000 kronor som den falske Microsoftmedarbetaren förmodligen lyckats komma åt när han hade fri tillgång till hennes dator.

Kvinnan har gjort en polisanmälan om bedrägeri.