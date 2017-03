”Glädjestunder när breven kom”

Hanna och Per Fröjd drömde om ett liv tillsammans. Men efter en utmätning av deras gård tvingades Per flytta till Amerika och familjen bodde sedan åtskilda resten av livet.

Berättelsen om ”Hanna som blev kvar har redan blivit musikal”. Nu ordnar museet en uppföljande utställning om detta familjeöde från bygden, där maken emigrerade till Amerika och tog de äldsta barnen med sig. Kvar hemma på gården i Linderöd blev Hanna Fröjd och de fyra yngsta barnen.

Museet beskriver Hanna som Linderöds svar på Kristina från Duvemåla.

– Jag fastnade direkt för Hannas öde när jag fick höra talas om det. Det är en viktig historia att berätta. Många kvinnor blev kvar i Sverige när männen utvandrade till Amerika, säger Åsa Dahlberg Ohlsson, chef för Hörby museum.

Monica Håkansson i Linderöd har ända sedan barnsben hört historierna om sina äldre släktingar Per och Hanna Fröjd, och hur familjen skildes åt under dramatiska omständigheter i slutet av 1800-talet. Hanna var Monicas farmors mor.

1888 tvingades Per och Hanna gå från hus och hem efter att ha fått sin gård i Tågarp utmätt. Hanna flyttade hem till sin mor i Linderöd med minstingarna i familjen samtidigt som Per flyttade till USA med de tre äldsta barnen i hopp om att kunna bygga upp en ny tillvaro där.

– Han fick jobb på en vagnfabrik i Moline i Missouri och skickade hem pengar till Hanna och de fyra barnen i Sverige så att de skulle kunna komma efter till Amerika, säger Monica Håkansson.

Men det blev aldrig någon Amerikaflytt för Hanna. En av döttrarna insjuknade och dog efter några år och emigrantplanerna fick läggas åt sidan.

Det var samtidigt mycket annat att stå i för familjen, och många tunga sysslor som måste skötas hemma på gården för Hanna.

– Kvinnorna hade en tung arbetsbörda. Det måste ha varit ett oerhört slit för dem. Hanna var ensam kvar med småbarn och en åldrig mor, säger Åsa Dahlberg Ohlsson.

1903 reste Per tillbaka till Sverige. Men han stannade bara i tre månader. Därefter bar det iväg till USA igen – även denna gång utan hustrun.

Monica Håkansson har samlat alla breven som Per och barnen skickade till Sverige. Tack vare Amerikabreven får man en inblick i hur livet var för emigranterna och hur det var för syskonskaran att leva åtskild utan möjlighet att träffas.

Monica hörde av sig till Hörby museum för att höra om det fanns något intresse för breven och kläderna från förr som hon hade bevarat i sitt hem.

Och gensvaret lät inte vänta på sig.

– Jag åkte hem till Monica och tittade på kläderna och läste breven. Redan då kunde jag se att det skulle gå att göra en utställning av det. Det är inte bara en berättelse rakt upp och ner, utan här finns kläder, föremål och fotografier, säger Åsa Dahlberg Ohlsson.

I höstas gjordes det en musikal om Hannas öde, och på torsdag den 9 mars kl 15.30 invigs utställningen ”Hanna som blev kvar”. Här visas fotografier, föremål, kläder och utdrag från de 35 brev som skickades från Amerika till Linderöd.

– Det känns fantastiskt att det blir en utställning. Jag är helt överväldigad, säger Monica Håkansson, som även har skrivit en bok om Hanna

Boken har fått titeln ”Glöm inte ulna filtar” efter innehållet i ett av breven.

Utställningen om Hanna Fröjd visas under våren och sommaren på museet i Hörby.