Femte raka i sikte

HANDBOLL Det är för den femte segern i rad som Ystads IF i kväll spelar hemmamatch i handbollsligan mot toppkrigande Redbergslids IK.

Inför avkastet i Ystad arena är det klassiska handbollslaget från Göteborg tio poäng före Ystads IF. RIK ligger trea, bara två poäng efter serieledarna Lugi. YIF ligger åtta, alltså på den sista slutspelsplatsen.

– RIK har så här långt gjort en fin säsong och varit väldigt stabila. Men att de skulle vara så här pass nära att leda serien trodde jag inte, medger Sebastian Seifert, YIF-tränaren.

– Framför allt har RIK fått till det försvarsmässigt. Linus Thulin har varit duktig i målet och de har fått lätta mål på kontringar. I det avseendet har RIK börjat likna Alingsås.

I förra veckan brottade YIF ner just Alingsås.

– Vi hoppas kunna fortsätta på den inslagna vägen. Mot RIK:s 3-3-spel i försvaret måste de tekniska felen minimeras. Det gäller att komma med fart under fötterna.

Inte heller i kväll kommer skadade stjärnan Kim Andersson att göra comeback.

– Men kanske på söndag när vi möter Skövde, spekulerar Seifert.



Mot RIK spelar YIF inte bara för välbehövliga poäng i jakten på en slutspelsplats utan också för Barncancerfonden. Publiken bjuds på gratis entré, men i gengäld vägs intäktsbortfallet upp av ett betydligt större stöd från sponsorer. Vinsten från insamlingen delas i slutändan lika mellan YIF:s ungdomshandboll och Barncancerfonden Södra.