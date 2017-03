Eslöv växer så det knakar – 440 fler

eslöv Under 2016 växte Eslöv med 440 personer, vilket är betydligt över det egna tillväxtmålet.

En av förklaringarna är flyktingströmmen: 349 utländska medborgare flyttade till Eslöv under 2016.

En annan är att det föddes många barn i fjor.

I huvudsak är det glädjande siffror, tycker kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

– Det är en positiv ökning. Vi har som mål att växa runt en procent per år.

En sektor som kan gynnas är den lokala handeln, med fler kunder i rörelse.

Men samtidigt innebär det utmaningar, medger Johan Andersson.

Skånskan har tidigare rapporterat om att lokalerna inom skola och förskola inte räcker till, vilket kommunen nu jobbar intensivt med att lösa. Politiska beslut väntas inom kort.

– Det kräver att vi hänger med och kan bibehålla kvaliteten som vi har i vår service. Det gäller att hitta lösningar.

Ökningen har flera orsaker. En av dem är det stora flyktingmottagandet. 349 personer från utlandet flyttade till Eslöv under 2o16, visar statistiken.

– Men i den siffran ingår allt från dem med permanent uppehållstillstånd till personer som flyttat hit från andra länder för att jobba. Man kan inte koppla den siffran direkt till flyktingströmmen eller asylmottagningen, säger Johan Andersson.

En annan faktor är att det föds fler än det dör, vilket gav ett så kallat födelseöverskott på 105 personer under 2016.

Trots den stora ökningen är det inte ett rekordår för folkökningen i Eslöv. År 1990 var befolkningsökningen ännu högre: 519 personer. Och även året därpå, 1991, var det en stor ökning: 415 personer.

– Vi hade stora födelseöverskott då, säger Johan Andersson.

Ett annat år med stor ökning var 2003, med ett plus på 415 invånare. Det var ett år då det i likhet med i fjor byggdes många nya lägenheter.

Lägenhetsbyggandet fortsätter och kommunen räknar med en rejäl folkökning under 2017.

– Vi har inte ändrat prognosen, den ligger kvar på en procent. Just nu är det mer än så men man får se det på lite längre sikt. För några år sedan låg vi under en procent, säger Johan Andersson.