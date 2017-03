Nytt försök med inreseförbud

Utrikes Efter att hans första försök att införa inreseförbud för personer från muslimska länder blockerats, skrev Donald Trump på måndagen under en ny version, där medborgare från Irak, undantas, rapporterar Reuters.





Inreseförbudet, som om det går igenom, träder i kraft den 16 mars, innebär att medborgare från Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan och Jemen hindras att resa till USA under en 90-dagarsperiod. Irak fanns tidigare med på listan.

De med visum och giltiga skäl har fortsatt rätt att resa in i landet.

Anledningen till att irakier nu undantas ska vara att man i Irak infört hårdare kontroller innan avresor till USA. Ett annat skäl är de protester som uppstod eftersom många amerikanska soldater stridit tillsammans med irakiska armén, senast i kriget mot Islamiska staten.

– Detta är ett positivt budskap inför de framtida relationerna mellan de både länderna som försöker bekämpa terrorgruppen IS, säger talesmannen för den irakiska regeringen, Saad al-Hadithi, till AP om beslutet.

Fortfarande måste beslutet godtas av domstolen för att genomföras, men förutsättningarna för att det ska gå igenom är annorlunda nu. Men kritiken kvarstår.



– Det är fortfarande oklart vad, om något, ordern kan göra för att förhindra våldsamma attacker på amerikansk mark, med tanke på att tidigare uppmärksammade incidenter inte utförts av personer från någon av de sex nämnda länderna, kommenterar BBC:s Anthony Zurcher.