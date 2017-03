Hörby En musikalisk resa i barnmusikens tecken. Det blir det i kommunhuset nästa lördag, den 18 mars kl 14, när Hörby Blåsorkester ger en konsert på temat ”Den gröna kofferten”.

Musik från barnfilmer som Pippi Långstrump och Emil, Hans Alfredsons klassiker Blommig Falukorv och välkända tongångar från några av Disneyfilmerna står på programmet när blåsorkestern ordnar barnkonsert.

I centrum står dockan Kai, som kommer in under konserten och letar fram saker ur sin gröna koffert och tar publiken vidare genom konserten.

Anna Sjöstrand Jönsson ser till att dockan Kai får liv och kan berätta om musikverken som framförs.

– Det blir spännande. Man vet inte riktigt vad det blir. Jättekul att göra något nytt! säger Anna Sjöstrand Jönsson i en paus under repetitionerna i Folkets Hus på söndagskvällen.

Dirigent för blåsorkestern är Gunilla Bengtsson. Hon säger att konserten passar lika bra för vuxna som barn.

– Alla med barnasinnet i behåll är välkomna. Barnen får gärna vara utklädda och ha sina gosedjur med sig. Orkestern kommer också att vara utklädd till olika figurer, säger Gunilla Bengtsson.