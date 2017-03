Hjärna som konst pryder Stortorget

LUND En mänsklig hjärna, förutsättningen för all kunskap och framåtskridande, är symbolen för universitets vetenskapsveckor under 350 årsjubileet.

När dessa pågår under året kommer ett konstverk i form av detta fantastiska organ att ställas ut på Stortorget.

– Vi ville skapa något som är iögonfallande, och som illustrerar kunskap och vetande på olika nivåer. En av vetenskapsveckorna har just den fantastiska hjärnan som tema, säger Louise Pierce, biträdande jubileumskoordinator.

Utan att avslöja några detaljer säger hon att konstverket kan ställas ut i lite olika skepnader under de olika veckorna. Den första av dessa, som pågår 6-12 mars, har överskriften Blir världen bättre?

Veckan inleds med ett flaggskeppssymposium med tal av utrikesminister Margot Wallström i Universitetets aula klockan 10 på tisdagen.

– Vetenskapsveckorna är öppna för allmänheten. Vi vill lyfta fram universitetets fantastiska bredd. Alla fakulteter får docka på veckornas tema och tolka dessa med sina egna infallsvinklar, säger Louise Pierce.

För att lyssna på Margot Wallström krävs dock att besökarna registrerar sig. På måndagen fanns fortfarande några platser kvar.

Skaparen av hjärnan på Stortorget är Claes Dorthé, möbelformgivare till yrket.

Han gör också lite mer konstnärliga offentliga alster och fick därför uppdraget av universitetet. Arbetet har tagit honom fyra månader på halvtid, lite mer i slutet.

Målet var att få fram en symbol för vetenskapen, men som ett stilistiskt verk öppet för tolkningar, inte ett organ, berättar han.

– Det har varit en väldigt spännande resa. Jag har haft en bild i huvudet och sedan format bitarna i trä, efter en.

Materialet i de olika bitarna, som monterats på en ställning som ett slags legoklossar, är björkplywood. För att få fram den runda formen har de pressats med hjälp av vakuum.

Till sin hjälp har Claes Dorthé haft en skiss, inga andra hjälpmedel har varit inblandade för att få fram den komplicerade strukturen.

– Jag är snickarmästare, för mig finns inga datorer, säger han.

– Det har varit ett jättekul arbete, helt sjukt egentligen. Jag har varit fullständigt uppfyllt av det i fyra månader, fortsätter Claes Dorthé.

En höjdpunkt under den vecka som nu inleds är helgens öppet hus i Vattenhallen (klockan 12-17, lördag och söndag). Det är fri entré och besökarna bjuds på populärvetenskapliga föreläsningar och massor av experiment om energi och jordens klimat. I planetariet diskuteras vår jord och hur den kan jämföras med andra planeter, upptäckta och oupptäckta, i universum.

Nästa vetenskapsvecka äger rum den 24-30 april, då det blir en djupdykning i det digitala samhälletw. Programmet för de övriga vetenskapsveckorna är följande: 8-14 maj kultur, 15-20 maj hållbarhet, 4-10 september hjärnan, 11-17 september konst i tid och rum och 16-22 oktober framtidens universitet.