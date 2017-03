Hål i ruta var skotthål

Malmö Det var skotthål i den ruta som förstördes på Kroksbäck i söndags. Polisen tekniker hittade också två kulor i lägenheten.

Det var sent i söndags kväll som polis kallades till ett flerbostadshus på Krockbäck sedan boende uppräckt misstänkta hål i en fönsterruta.

Under måndagskvällen gick polisen ut med information om att någon avlossat skott in i bostaden.

Polisens tekniker hade dpå konstaterat att det rörde sig om skotthål i rutan.

Kriminalteknikerna säkrade också två kulor som satt i en vägg i ett av lägenhetens rum.

En anmälan om mordförsök har tagits upp med hänsyn till att det bor folk i den aktuella bostaden.

Ärendet med de skadade fönsterrutorna inkom klockan 16.30 på söndagen. När skadorna har uppstått är inte känt i nuläget.

